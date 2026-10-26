Dégoûtée des loyers en ville, elle achète un voilier 8 500 euros pour y vivre et ne paie que 310 euros par mois pour se loger

Pour éviter de payer un loyer exorbitant à San Francisco, Sarah Carter a décidé de vivre sur un voilier dans la baie de la ville.

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Le voilier de Sarah Carter

Sarah Carter est une jeune femme, âgée de 24 ans au moment de cette histoire, qui a récemment emménagé à San Francisco après avoir décroché un nouvel emploi dans une entreprise de commerce électronique. Cependant, dans cette ville, les loyers sont extrêmement élevés. Comptez par exemple un prix de 3 500 dollars par mois, soit 3 121 euros, pour un appartement d’une chambre.

Exaspérée par le coût des loyers de la ville, Sarah Carter a pris une grande décision : vivre sur un voilier. Pour réduire ses dépenses de logement, cette famille a choisi une autre voie : quitter l’Angleterre pour un appartement à 500 euros sur une île grecque.

Elle achète un voilier

La jeune femme avait cette idée en tête depuis des années mais n’osait pas se lancer, jusqu’à ce qu’elle rencontre un couple qui vivait sur un voilier. Il l’a invitée à dîner et lui a montré comment il vivait à bord du bateau, ce qui lui a donné des idées.

Sarah CarterCrédit photo : Business Insider

Ainsi, Sarah Carter a acheté un voilier pour 9 600 dollars, soit 8 560 euros. En vivant sur ce bateau pendant cinq mois, elle a rentabilisé le loyer des appartements qu’elle avait repérés à San Francisco. Ce mode de vie lui permet de faire des économies, tout comme cet homme qui habite sur un bateau de croisière depuis 23 ans.

“Je suis passionnée de voile depuis des années. Je ne sais pas naviguer seule, mais j’ai fait des sorties en mer avec d’autres personnes une quinzaine ou une vingtaine de fois, et c’est là que je me sens le plus heureuse”, a-t-elle confié à Business Insider.

Un voilier bien aménagé

Comme le voilier familial de 14 mètres, le voilier de Sarah est assez petit puisqu'il a une superficie de 12,6 m2. Cependant, il est bien aménagé car il comporte une cuisine équipée d’un réfrigérateur, d’une cuisinière et d’un four grille-pain, ainsi qu’une salle de bain et un grand espace de vie. On trouve également une terrasse à l’arrière qui peut accueillir huit personnes.

L'intérieur du voilierCrédit photo : Business Insider

Le voilier ne comporte pas de douche mais Sarah peut en trouver une publique à côté de son bateau, dans la marina, ainsi qu’à son travail. Elle paie l’électricité et l’eau, ainsi qu’un petit forfait mensuel d’amarrage dans la marina, qui comprend l’accès à internet.

“C’est vraiment pénible de payer des loyers pareils. Dans d’autres villes, je me sentais financièrement limitée, même avec un salaire correct, mais ce n’est plus le cas. C’est l’un des grands avantages à vivre sur un bateau : on peut vivre comme on l’entend et on n’est pas autant contraint par le paiement des factures mensuelles”, a-t-elle expliqué.

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Elle paie 310 euros par mois

Au total, les frais de logement de Sarah sont estimés à 350 dollars par mois (310 euros), un montant qui varie selon sa consommation d’électricité. En plus de faire des économies sur son loyer, Sarah ne paie pas le stationnement dans la ville, qui est inclus dans le prix de la marina. Elle se déplace deux à trois fois par semaine pour travailler et a la possibilité de faire du télétravail.

L'intérieur du voilierCrédit photo : Business Insider

La jeune femme devra faire cinq mois de formation pour son nouvel emploi et après, elle sera libre d’emménager où elle veut aux États-Unis. Pour le moment, son mode de vie lui convient et elle profite de son quotidien sur son bateau.

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États-Unis

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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