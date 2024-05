Il habite sur un bateau de croisière depuis 23 ans et dévoile le prix surprenant de son train de vie

C’est un mode de vie atypique : depuis ses 47 ans, Mario Salcedo a décidé de vivre sur un bateau de croisière. En 23 ans, il a tout appris sur le navire et ses spécificités, ce qui lui permet de voyager sans dépasser son budget.

Après avoir travaillé une grande partie de sa vie en tant que directeur financier pour une multinationale, Mario Salcedo a décidé de tout plaquer à l’âge de 47 ans. En effet, il a démissionné pour vivre sur un bateau de croisière et voyager jusqu’à la fin de ses jours. Ainsi, cela fait maintenant 23 ans que cet homme a élu domicile sur un navire.

Mario a commencé sa première croisière en 1997 et depuis, il embarque toujours sur le même bateau de la compagnie Royal Caribbean : le Voyager of the Seas.

“Les gens viennent ici pour passer des vacances, pas moi, je suis ici pour vivre ma vie. Je suis l’homme le plus heureux du monde. Je n’ai pas d’hypothèque, je n’ai pas à sortir les poubelles, je n’ai pas à faire le ménage. Je passe mes journées à me promener sur le pont des paquebots, à profiter du spectacle marin et à me détendre en faisant ce qu’il me plaît”, a-t-il confié.

Crédit photo : Royal Caribbean Crown & Anchor Society / Facebook

La plupart du temps, Mario navigue autour des Caraïbes. Aujourd’hui, l’équipage est tellement habitué à la présence du retraité que ce dernier a droit à un petit surnom : Super Mario.

Des astuces pour économiser

Bien sûr, le mode de vie de Mario a un prix. Les années ont passé et Mario a réussi à trouver les meilleures astuces pour faire des économies à bord du navire. Pour ne pas trop dépenser, il conseille de prévoir sa croisière en fonction des saisons car les prix fluctuent selon la période à laquelle vous souhaitez voyager. Faites également attention aux programmes de fidélité des bateaux, qui peuvent proposer des tarifs avantageux. Mario a également choisi des croisières uniquement autour des Caraïbes pour faire des économies, car partir plus loin dans le monde coûte plus cher.

Crédit photo : Royal Caribbean Crown & Anchor Society / Facebook

Au départ, le retraité estimait qu’il dépensait 100 dollars (92 euros) par jour pour vivre à bord du bateau. Mais au fil du temps, les coûts se sont rapidement accumulés. En comptant les pourboires versés à l’équipage ainsi que les taxes à bord du bateau, Mario dépense 180 dollars par jour, soit 170 euros. Pour faire des économies, il a choisi un forfait de voyage sans débarquement sur terre et a évité toutes les autres options complémentaires auxquelles on peut souscrire à bord du navire.

En plus de cela, Mario a choisi de vivre dans une cabine intérieure sans fenêtre, la moins chère du bateau. À l’année, la location de sa cabine revient à 72 093 dollars, soit 66 460 euros. Pour une cabine avec balcon, le prix est estimé à 101 258 dollars (93 353 euros). De manière générale, plus l’endroit où vous voulez vivre sur le balcon est confortable, plus vous devez payer cher.

Bien que ces prix restent importants, ce mode de vie convient parfaitement à Mario qui a économisé suffisamment d’argent au cours de sa vie pour se le permettre. Une retraite qui fait rêver.