Nettoyage de printemps : les coins de la maison qu'il ne faut pas oublier de nettoyer

Depuis quelques jours, nous sommes entrés dans le printemps. Pour beaucoup d’entre nous, cette saison est synonyme d’arrivée des beaux jours et… de grand ménage ! Seulement voilà, au moment de nettoyer son domicile de fond en comble, il arrive souvent que l’on oublie une partie importante : les plinthes.

En effet, une enquête menée par le site américain Apartment Therapy a récemment montré que cet endroit était bel et bien négligé lors des tâches ménagères. Cela s’explique notamment par le fait que ces dernières sont placées aux pieds des murs, une zone à laquelle on ne prête pas forcément attention au premier abord. Pourtant, les plinthes, dont le rôle est de cacher des fils électriques, de camoufler des espaces laissées par les poseurs de parquets ou encore d’empêcher les moquettes de se décoller des murs s’avèrent être de véritables nids à microbes et à poussière.

Lorsque vous nettoyez votre maison, gardez les plinthes pour la fin. Ainsi, la saleté et la poussière ne s'y accumuleront pas. Pour s’assurer de n’oublier aucune d’entre elles, l’idéal est de les nettoyer dans une seule pièce ou zone à la fois. En plus, cette méthode permet constater vos progrès pièce par pièce, ce qui devrait vous motiver à continuer. Passons maintenant au côté concret de la pratique.

Comment nettoyer efficacement les plinthes ?

Pour commencer, à l'aide de l'accessoire brosse de l'aspirateur, passez l'aspirateur sur toute la longueur des plinthes, le long du rebord supérieur, puis au niveau du sol. Portez une attention particulière aux coins et aux endroits où les plinthes rencontrent le plancher. Après avoir enlevé toute la saleté et la poussière, il est temps de s'attaquer aux taches et aux accumulations. Trempez une éponge dans un mélange d'eau chaude et de savon à vaisselle et commencez à frotter les éraflures.

Ensuite, utilisez un coton-tige pour les endroits difficiles à atteindre. Imbibez-le avec votre solution nettoyante, puis poussez-le et tournez-le dans les coins et autres espaces pour enlever la saleté. Une fois cette étape terminée, munissez-vous d’un chiffon microfibres humidifié avec de l'eau chaude et essuyez vos plinthes pour éliminer les résidus de savon. Enfin, frottez vos plinthes avec un chiffon sec afin de créer une barrière qui repoussera la poussière et la saleté et permettra à vos plinthes de rester belles plus longtemps.

Bonne chance !