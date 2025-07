Voici la fréquence à laquelle vous devez nettoyer l'arrière de votre réfrigérateur

Il n’y a pas que l’intérieur du réfrigérateur qui doit être nettoyé pour une fonctionnalité optimale. L’arrière non plus ne doit pas être épargné. En plus, cela permettra de faire des économies sur votre facture d’énergie.

Lorsque l’on pense au nettoyage du réfrigérateur, on pense surtout à l’intérieur. Pour faire des économies et pour des questions d’hygiène, l’appareil doit être nettoyé à fréquence régulière. L’agencement des aliments dans le frigo permet également de réduire sa facture d’électricité. Mais qu’en est-il de l’extérieur du frigo ?

Pour que l’appareil continue de fonctionner sans encombre et plus longtemps, il faut penser à l’entretenir au niveau du condensateur. Ce composant électrique est un système de réfrigération composé de tubes et d’ailettes qui absorbent la chaleur. Ainsi, la fraîcheur de l’appareil est assurée.

Cependant, si les tubes et ailettes du condensateur sont encrassés, le frigo risque de mal fonctionner.

Quand et comment bien nettoyer l’arrière du réfrigérateur ?

Crédit photo : Iuliia Alekseeva/ iStock

Il n’est pas anodin que le condensateur soit recouvert de poussière, de poils d’animaux et d’autres saletés. Mais le risque est de ne pas le nettoyer régulièrement et de risquer la panne. Pourquoi ? Parce qu’en étant couvert de saletés, le condensateur doit redoubler d’effort pour maintenir une température fraîche à l’intérieur du réfrigérateur.

Pour s’assurer de ce bon fonctionnement malgré la saleté présente, l’appareil consomme beaucoup d’énergie. Cela risque ainsi d’accélérer le processus d’usure des différents composants. Le compresseur peut alors griller et ne plus assurer sa fonction frigorifique.

Crédit photo : Petra Richli/ iStock

Ainsi, n’attendez pas de constater que votre frigo refroidit moins bien, qu’il fait du bruit et que votre facture d’électricité augmente sans raison apparente pour agir. Voici comment nettoyer l’arrière de votre frigo :

Pour des raisons de sécurité, débranchez votre frigo. Une fois que vous avez déplacé l'appareil, retirez la poussière à l’aide d’une brosse douce fixée au bout de votre aspirateur. Vous pouvez terminer en passant un chiffon sec ou humide sur les grilles. Puis, rebranchez le frigo et remettez-le en place.

Vous pouvez faire cette opération une à deux fois par an selon que vous faites le ménage régulièrement ou si vous possédez des animaux de compagnie. N’hésitez pas à augmenter la fréquence si vous pensez que c’est utile.