Voici comment nettoyer sa piscine en profondeur, sans le moindre effort

On vous présente aujourd'hui le iGarden Série K, un robot autonome qui pourrait bien révolutionner le nettoyage de votre piscine.

Alors que des millions de Français profitent actuellement des grandes vacances, vous êtes peut-être en train de vous prélasser dans la piscine de votre villa de location, ou bien celle de votre résidence secondaire. Dans ce cas, vous avez de la chance et on ne peut que vous envier.

Mais avez-vous songé, un seul instant, à l'entretien de ce bassin ? Désolé d'être un tantinet rabat-joie, mais une fois que vous aurez pleinement profité de votre piscine, l'eau de celle-ci risque d'être un peu trouble et ternie. Pas le choix, il vous faudra donc procéder à un nettoyage en profondeur, pour pouvoir y replonger de nouveau. Une corvée qui, entre nous, n'est jamais agréable.

Rassurez-vous, il existe aujourd'hui des appareils autonomes permettant de nettoyer les piscines sans le moindre effort. C'est notamment le cas du nettoyeur Série K de la marque iGarden, que nous vous présentons dans cet article.

Crédit photo : iStock

Le iGarden Série K, un robot révolutionnaire pour nettoyer les piscines

Décliné en 4 modèles aux autonomies différentes (2,5h, 4h, 6h et 8h), ce robot, au design inspiré des voitures de luxe, s'avère être parfait pour un nettoyage complet de vos piscines.

Présenté en grande pompe (vous l'avez ?) lors du Consumer Electronics Show (CES), organisé le 7 janvier dernier à Las Vegas aux États-Unis, le nettoyeur iGarden Série K (vendu 1 399 euros) a tout d'un objet révolutionnaire. Grâce à un mélange audacieux de performances, de fonctions intelligentes et de design futuriste, ce robot marque en effet une évolution significative dans le nettoyage de piscines.

À l'aide de sa batterie endurante conçue pour durer, l'appareil propose ainsi un nettoyage puissant et durable dans le temps. Équipé de la technologie exclusive iGarden AI-Inverter™, le nettoyeur de piscine iGarden Série K offre jusqu'à 8 heures d’autonomie maximum en mode nettoyage de fond. Dorénavant, avec un tel robot, les propriétaires n'auront plus besoin de recharger sans cesse leur nettoyeur et pourront ainsi profiter d’une piscine propre en permanence, sans fournir le moindre effort.

Et ce n'est pas tout, puisque la technologie intelligente, dont bénéficie le iGarden série K, lui assure une optimisation complète de son système. L’appareil peut par exemple analyser en temps réel les conditions de fonctionnement et ajuster ainsi la puissance du moteur en action. Une option qui permet une efficacité jusqu’à 5 fois supérieure, pour un nettoyage continu, éco-énergétique et parfaitement adapté pour de longues sessions d'assainissement.

Crédit photo : iGarden

Doté du système AI Schedule, une puissante intelligence artificielle, le iGarden série K garantit un nettoyage entièrement automatisé. L'appareil peut notamment être programmé pour commencer à nettoyer de manière autonome, sans activation de l'utilisateur. Les propriétaires de piscines peuvent donc dormir tranquilles. Même en cas d'oubli de leur part, le nettoyeur saura quoi faire et pourra nettoyer sans surveillance pendant 12 jours, à raison d'une session quotidienne d'une heure tous les trois jours. Notez que durant cette période, l'appareil n'aura nullement besoin d'être rechargé. Ses capacités de navigation intelligentes garantiront par ailleurs un nettoyage en profondeur précis et sans collision, grâce à sa capacité à franchir des obstacles d'une hauteur équivalente à deux marches.

Avec sa conception exclusive de flux à canal fermé, rien ne lui résiste, pas même les déchets les plus coriaces comme les cheveux, les algues ou encore les grosses particules.

Et si jamais vous n'êtes pas satisfait du rendement de l'appareil, vous pouvez toujours activer le mode Turbo 200 %. Celui-ci permet de maintenir un nettoyage à haute puissance avec une aspiration renforcée capable d'éliminer les traces et autres contaminants les plus tenaces.

Alors, convaincu ?

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de iGarden.