Cette astuce méconnue est radicale pour nettoyer votre Airfryer en 5 minutes

Votre Airfryer est rempli de taches de graisse et dégage une mauvaise odeur ? Pour y remédier, découvrez cette astuce efficace afin de le nettoyer en cinq minutes.

Au fil des années, le Airfryer est devenu de plus en plus tendance et aujourd’hui, il est l’un des accessoires les plus populaires des cuisines. Cet appareil électroménager permet de faire frire ses aliments tout en faisant des économies d’énergie. En plus de cela, les préparations cuisinées dans un Airfryer sont moins caloriques et l’appareil permet de faire cuire plusieurs types de plats.

Crédit photo : iStock

Si cet appareil possède de nombreux avantages, il a un inconvénient : avec le temps, il se salit et la graisse s’accumule, ce qui laisse des taches tenaces et une odeur désagréable.

“Les friteuses à air sont idéales pour cuisiner de délicieux plats mais leur nettoyage peut être un véritable cauchemar. Les traces de graisse peuvent être la cause principale de ce problème, surtout si elles persistent après utilisation. Non seulement cela dégage des odeurs désagréables, mais la friteuse elle-même devient un véritable nid à bactéries”, a indiqué l’experte Ashleigh Tosh à l’Express.

Nettoyer son Airfryer en 5 minutes

Pour nettoyer votre Aifryer, il existe plusieurs astuces efficaces mais attention : certaines peuvent être dangereuses. Pour retrouver un appareil comme neuf tout en protégeant votre santé, pensez à utiliser du bicarbonate de soude. Il vous suffit de verser du bicarbonate dans votre appareil pour éliminer les taches tenaces. Grâce à ses composants, le bicarbonate de soude va neutraliser les acides et décomposer la graisse, ce qui vous permettra de venir à bout des taches sans frotter.

Crédit photo : iStock

Une fois que vous avez appliqué le bicarbonate et essuyé l’intérieur de l’appareil, il vous suffit de le rincer à l’eau chaude. Si les mauvaises odeurs persistent malgré cette technique, vous pouvez ajouter un bol rempli d’eau et de citrons tranchés dans votre Aifryer. Allumez-le pendant cinq minutes et le tour est joué : vous retrouverez un Aifryer comme neuf, qui dégagera une odeur très agréable.