Ce constructeur français propose une tiny house de plain-pied pour six personnes, sans permis de construire : voici son prix

Cette tiny house présente deux atouts : elle peut accueillir jusqu’à six personnes et est entièrement de plain-pied, ce qui facilite les déplacements de ses habitants.

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Le modèle Kangourou

Les tiny houses ont le vent en poupe. Ces petites habitations constituent une bonne alternative aux maisons traditionnelles, notamment grâce à leur coût moins élevé.

Alors que certains modèles s’étendent sur deux niveaux, d’autres sont construits avec des matériaux récupérés.

Le constructeur français Quadrapol propose des tiny houses de plain-pied, notamment avec le Kangourou.

Cette tiny house peut accueillir six personnes

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce modèle a plein d’atouts. D’une superficie habitable de 18 m², la Kangourou est conçue pour servir de logement secondaire ou d’habitation principale.

Elle est destinée à une personne seule, à un couple ou bien à une famille. Comment ? La chambre principale dispose de suffisamment de place pour installer un lit double et des rangements.

Modèle KangourouCrédit Photo : Quadrapol

De son côté, la chambre secondaire est équipée de lits superposés dans sa version standard. Cette pièce peut aussi être aménagée en bureau ou en chambre individuelle.

Selon Quadrapol, la Kangourou dispose de quatre à six couchages, en fonction de l’aménagement choisi.

Une habitation sur un seul niveau

Autre avantage : les occupants n’ont pas besoin de grimper sur une échelle ou d’emprunter un escalier pour accéder aux espaces de nuit. La Kangourou s’étend sur un seul niveau, ce qui offre une hauteur sous plafond agréable dans toute la maison. À l’inverse, cette autre maison sur roues possède une chambre surélevée accessible par quelques marches.

Ce modèle de plain-pied est donc adapté aux familles avec de jeunes enfants, aux seniors ou aux personnes à mobilité réduite.

« Sur un seul niveau, elle permet une circulation simple et sans encombre », souligne le constructeur sur son site web.

Modèle KangourouCrédit Photo : Quadrapol

Cette tiny house est lumineuse grâce à ses nombreuses fenêtres. Elle abrite une cuisine équipée avec évier, plaque à induction et réfrigérateur encastré.

On retrouve aussi une salle d’eau avec une douche et un lavabo, des toilettes en céramique, ainsi qu’un coin salon. De quoi offrir tout le confort possible !

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Un logement autonome

Le modèle Kangourou peut aussi fonctionner de manière autonome en eau et en énergie. Parmi les équipements proposés, on peut citer des panneaux solaires, un système de récupération des eaux de pluie, un poêle à granulés ou encore des toilettes sèches.

« De nombreuses solutions sont à votre portée pour permettre une totale indépendance énergétique ! », ajoute le constructeur.

Enfin, les personnes intéressées peuvent choisir le coloris du parquet, le mobilier de cuisine, le lambris et le revêtement de la douche.

Modèle KangourouCrédit Photo : Quadrapol

Cette tiny house ne nécessite pas de permis de construire. Son prix de base, hors options, s’élève à 64 000 euros. À noter que la livraison s’effectue sous 2 à 3 mois.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Formée à l’EFJ, école de journalisme, Jenna Barabinot publie pour Demotivateur depuis 2020. Rédactrice généraliste, elle traite l’actualité, les faits de société et les histoires de vie. Ses articles abordent également les animaux, le cinéma et les séries.

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