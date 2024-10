Voici pourquoi vous devriez installer un rideau de douche dans votre salle de bain

Conçu pour décorer votre douche, le rideau de douche n’est pas qu’un accessoire esthétique puisqu’il possède une caractéristique bien utile pour votre salle de bains.

L’automne est bien là ! Et avec lui, les températures baissent, créant alors plus d’humidité sur les vitres à l’intérieur de votre logement. La condensation et la moisissure sont des problèmes de saison qu’il faut anticiper car les moisissures, provenant de la condensation, peuvent être dangereuses pour la santé.

Généralement, les pièces de la maison les plus vulnérables sont la cuisine, la chambre et la salle de bains. Pour éviter cela, il est recommandé d’aérer quotidiennement votre logement, même s’il fait froid dehors. Dans la chambre, il est notamment préconisé de baisser le chauffage pour éviter l’humidité sur les fenêtres. Il ne faut également jamais sécher le linge dans la pièce en question car cela augmente également l’humidité.

Dans la cuisine, le moyen le plus simple de diminuer la condensation sur les fenêtres est de toujours utiliser une hotte aspirante lorsque vous cuisinez et de toujours utiliser des couvercles de casserole pour éviter l'accumulation de vapeur. Assurez-vous également d'ouvrir les fenêtres pendant la cuisson et de garder la porte de la cuisine fermée.

Crédit photo : iStock

Le rideau de douche, accessoire esthétique et sanitaire

Dans la salle de bains, il existe une autre astuce pour éviter la condensation sur les fenêtres et contrôler la vapeur qui émane lorsque vous prenez votre douche. Pour éviter que cette humidité se disperse partout, il faut avoir un rideau de douche, voire une paroi de douche, bien ajustée.

Crédit photo : iStock

Le rideau de douche contient la vapeur dans une zone et l’empêche de se propager dans le reste de la salle de bain. Ainsi, il est très important d’opter pour un rideau de douche qui correspond à la taille de votre douche pour contrôler au maximum l’émanation de l’humidité. En faisant cela, vous réduisez donc les risques de moisissures et les problèmes de santé qu’elles peuvent causer.