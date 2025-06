Quelle assurance habitation choisir quand on est propriétaire ?

Lorsque vous devenez propriétaire, contracter une assurance habitation constitue une étape indispensable pour transformer votre logement en espace sûr afin de le préserver au mieux face aux aléas du quotidien.

Dans la vie, il vaut toujours mieux s’assurer, surtout quand vous êtes propriétaire d’un bien immobilier. L’assurance habitation fait partie des assurances indispensables de la vie quotidienne. Elle vous permet d'être indemnisé par votre compagnie d'assurance en cas de sinistre dans votre logement.

Une assurance propriétaire couvre différents événements qui seraient à même de menacer votre habitation : dégâts des eaux, vol, vandalisme, incendie, catastrophe naturelle ou encore bris de glace. Assurer son bien immobilier, c’est vous prémunir financièrement de ces risques.

L’assurance habitation est obligatoire pour les locataires, y compris les locataires de logements meublés, et les copropriétaires (propriétaire dans une copropriété). En revanche, le propriétaire d'une maison individuelle n’est pas obligé de contracter une assurance habitation, même si cela est fortement recommandé. Par ailleurs, il existe également une différence entre un propriétaire et un PNO (propriétaire non occupant).

L'assurance Propriétaire Non Occupant, ou assurance PNO, est une assurance dédiée aux propriétaires qui n'occupent pas eux-mêmes leur bien. Vous pouvez avoir recours à cette assurance lorsque vous louez votre bien, lorsque vous le prêtez à titre gracieux, ou lorsqu'il reste inoccupé.

En tant que bailleur, vous devrez souscrire une assurance propriétaire non occupant (PNO) qui vise à garantir votre responsabilité civile mise en cause par le locataire, un voisin ou un tiers voire vos risques locatifs. L'assurance propriétaire non occupant couvre également les vices de construction et le défaut d'entretien qui pourraient créer un préjudice à votre locataire, ainsi que les risques habituels d'un bien immobilier. Elle va alors interagir avec les autres assurances couvrant le bien : l'assurance du locataire qui couvre ses biens personnels et sa responsabilité d'occupant locatif et l'assurance de la copropriété qui couvre les parties communes.

Une assurance habitation pour tous les budgets

Ainsi, nombreuses sont les formules à proposer deux types d’assurance habitation, l’un pour les propriétaires qui occupent leur logement, et une autre pour les PNO. Selon Le Parisien, en France, le prix moyen annuel d’une assurance habitation se situe autour de 200 euros. Le prix moyen d’une assurance habitation varie selon de nombreux critères, mais il est possible de trouver une offre adaptée à votre budget en comparant les offres et en négociant votre contrat.

Avec toutes ces informations, il ne vous reste plus qu'à choisir l'assurance qui vous correspond le mieux !