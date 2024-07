Quelles dimensions pour une pergola ?

Avec l’été et le soleil qui l’accompagne, il devient judicieux de s’offrir un abri en plein air afin de se protéger tout en profitant des bienfaits du climat estival. Bien heureusement, les pergolas sont là pour ça !

Si vous avez un jardin prêt à accueillir les rayons du soleil, vous avez toutes les chances d'être attiré par la lumière pour profiter d’un moment de détente au grand air. Cependant, pour éviter également d’être assommé et déshydraté par la chaleur, la pergola s’invite naturellement pour vous permettre de profiter du beau temps dans les meilleures conditions.

En plus d’être un abri de terrasse, elle apporte un aspect décoratif et moderne à votre terrain, bien plus gracieuse qu’une simple bâche. Une pergola est plus résistante qu’une toile de tonnelle de jardin, tout en assurant une protection solaire plus élevée en plus d’être étanche. De plus, une telle structure va rehausser la valeur de votre bien immobilier. Pour que l’installation soit cependant pratique et fonctionnelle, elle devra être à la bonne taille et donc surtout adaptée à l’espace disponible

Une pergola est une structure ouverte qui vous permet de créer une zone ombragée dans un espace ensoleillé, que ce soit sur la pelouse de votre jardin ou sur votre terrasse. Bien évidemment, il existe plein de modèles différents pour tous les goûts. Mais l’une de ses caractéristiques les plus importantes, ce sont bien ses dimensions. Pour avoir une pergola sur-mesure, cela dépend de l’utilisation que vous comptez en faire !

Crédit photo : Gustave Rideau

Alors quelle taille privilégier pour votre pergola ?

En principe, les dimensions d’une pergola déterminent sa taille, mais elles influencent également l’aspect pratique au quotidien. En effet, il s’avère essentiel de choisir les bonnes mensurations afin que vous puissiez circuler librement sous le plafond, même avec le mobilier présent. D’autant plus, cela évite la sensation d’étouffement lorsque vous êtes plusieurs à l’occuper.

Généralement, les dimensions minimales à privilégier sont 3 mètres de largeur et 5 mètres de longueur. La hauteur est également un paramètre important et il est déconseillé de dépasser la hauteur minimale de votre maison. On estime une bonne hauteur entre 2,20 mètres et 3 mètres.

Il existe différents types de pergola : la pergola autoportée, la pergola adossée, la pergola bioclimatique et la pergola en kit. Par exemple, une pergola adossée apparaît comme une extension de l’espace, fixée contre la façade de la maison. De son côté, la pergola autoportée est plus indépendante et mobile puisque vous pouvez la placer où bon vous semble.

Le pergola existe aussi en plusieurs matériaux, entre le bois, le fer forgé, le plastique et l’aluminium. Parmi ces matériaux, l’installation d’un pergola aluminium assure une meilleure longévité et demande très peu d’entretien.

Crédit photo : Gustave Rideau

Chez Gustave Rideau, il est possible de créer vous-même une pergola sur-mesure entre la pergola bioclimatique, la pergola vitrée, la pergola préau et la pergola toit plat. Selon le modèle, la pergola peut vous coûter entre 7 000 et 18 000 euros. Toutes les pergolas bioclimatiques sont d’ailleurs en aluminium.

Mais qu'est-ce qu'une pergola bioclimatique ? Celle-ci a la capacité de se servir des ressources environnementales pour en tirer des bénéfices en termes de confort. Ces pergolas sont dotées de lames orientables qui sont ajustables en fonction des conditions climatiques grâce à une télécommande. Ainsi, elles peuvent être utilisées peu importe les saisons et s'adaptent aux intempéries.

Enfin, avant d’installer une pergola, sachez qu’il faut en informer la mairie si elle fait entre 5 mètres carrés et 20 mètres carrés. Il faut également faire une déclaration préalable de travaux. Si la pergola fait plus de 20 mètres carré, il faudra faire une demande de permis de construire.