La cuisson au barbecue présente-t-elle des risques pour la santé ?

Pour bon nombre d’entre nous, l’été rime avec barbecue ! Et pour certains, cette activité gourmande est plus qu’une tradition, une véritable institution. Le problème c’est que plusieurs études ont démontré que ce mode de cuisson libère des composés potentiellement cancérigènes. Quels sont-ils et comment réduire les risques ?

Crédit photo : iStock

Un mode de cuisson cancérigène ?

Le danger potentiel de la cuisson au barbecue provient du fait que la flamme entre en contact avec la viande. Lorsque c’est le cas, des composés chimiques se forment à la surface de la nourriture, alors exposée à une température très élevée. Parmi ces composés : des hydrocarbures aromatiques polycycliques, lesquels présentent des propriétés cancérigènes.



Concrètement, on peut donc dire que la cuisson au barbecue n’est pas dangereuse si l’on veille à ce qu’aucun composé toxique ne se dépose sur les aliments cuits. Attention, ces molécules ne doivent pas non plus être inhalées.



En effet, les recherches menées par les scientifiques démontrent que les risques de surexposition à ces fameuses molécules toxiques sont très limités si l’on prend certaines précautions.

Ainsi, vous pouvez savourer un bon barbecue sans pour autant mettre en danger votre santé. Pour cela, vous pouvez appliquer les quelques conseils que nous allons vous donner.

Les précautions à prendre pour profiter du barbecue tout en préservant sa santé

Dans un premier temps, faites en sortes d’ajuster la hauteur de cuisson de manière à ce que les flammes n’entrent pas en contact avec les aliments. En effet, celles-ci atteignent une température de 500°C alors que 220°C suffisent pour obtenir une viande grillée savoureuse.

Ensuite, attendez que les allume-feux aient fini de brûler pour déposer votre viande sur la grille. Pendant la cuisson, il faut éviter, autant que possible, la chute de graisse dans les flammes. Naturellement, cette précaution est plus facile à prendre avec une viande maigre. Mais sachez que les flammes et les fumées, occasionnées par la chute de graisse, favorisent la formation des composés toxiques, notamment lorsqu’elles entrent en contact avec la viande.

Si vous souhaitez limiter les risques, il convient donc de retirer le gras avant la cuisson. Ou pour faire simple, choisissez des viandes maigres ou du poisson.

Une autre précaution à prendre concerne le charbon. Plutôt que du classique, vous pouvez utiliser du charbon de bois épuré. Recommandé par l'ANSES, il renferme moins de composés toxiques. Ainsi, il s'avère plus respectueux de notre santé. À savoir que l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation recommande aux adeptes de ce mode de cuisson de se limiter à deux barbecues par semaine.



Enfin, prenez soin de ne pas faire carboniser votre viande en surveillant votre cuisson en permanence, et en contrôlant la puissance de chauffe. Ainsi, vous préserverez votre santé tout en régalant vos papilles !

Et si vous aimez accompagner vos grillades de légumes, sachez que la cuisson de ces derniers au barbecue ne présente aucun risque pour la santé car les composés cancérigènes ne se forment qu’au contact des aliments gras, affichant de fortes teneurs en protéines.