Lidl propose l'accessoire indispensable pour cet été à seulement 22 euros

Envie de vous assurer un été réussi, sans y laisser un bras ? On a déniché l’accessoire idéal pour une saison estivale parfaite à un prix attractif.

L’enseigne de hard discount Lidl est réputée pour proposer des produits inédits et pratiques à prix cassés. Régulièrement, les nouveautés de Lidl font un carton. Et la période estivale a semble-t-il inspiré l’enseigne, puisque celle-ci propose des arrivages de produits parfaits pour l’été.

Un produit Lidl à ne pas manquer

Lorsque l’on pense saison estivale, on s’imagine souvent au jardin, avec un barbecue. N’est-ce pas ? Pourtant, tout le monde n’a pas la chance d'être équipé de cet accessoire, ni même d'avoir la place pour l'installer. Et ça tombe bien ! L’enseigne a mis en vente un nouvel accessoire : une plancha grill, idéale pour la saison estivale. De la marque Silvercrest, cet appareil permet de griller avec peu de graisse la viande, le poisson, les légumes, mais aussi du pain à panini. En clair, tout ce que vous souhaitez faire griller ou dorer.

Son plus ? Son revêtement anti-adhésif de haute qualité de la maison ILAG®. Avec sa puissance de 1000 watts, les grillades se font en un temps record. La surface de la grille de 25 x 15 cm est suffisamment grande pour placer plusieurs grillades.

Autre avantage : l’écoulement de la graisse et du jus de cuisson facilité grâce au bac de récupération séparé. Un bac et des plaques lavables au lave-vaisselle. De quoi faciliter l’utilisation et le nettoyage de la plancha. Dernier atout et pas des moindres : son prix. Cette plancha grill est disponible au prix de 21,99€. Rien que ça ! Il y a donc toutes les raisons de craquer et de se faire plaisir.

Des prix bas toute l’année

Michel Biero, directeur de Lidl en France, interrogé par RMC, avait récemment confié son souhait de proposer un maximum d’articles à prix accessibles : “Il faut redonner du pouvoir d’achat aux Français. On n’est pas dans ce cirque des négociations avec les marques. Oui, les prix baissent chez Lidl, mais ils baissent depuis des mois. Nous, on discute avec nos fournisseurs tout au long de l’année et nos fournisseurs sont venus avec des baisses”. L’objectif de l’enseigne ? Proposer des prix bas toute l’année aux Français et des produits pratiques et efficaces.

Alors, prêts à craquer pour un barbecue plancha ?