En Espagne, un appartement de 78 m² est vendu pour moins de 200 000 euros. Derrière ce prix attractif se cache une clause étonnante : le bien est compris avec des squatteurs qui l’occupent.

Saint-Sébastien est une commune balnéaire de la côte basque espagnole digne d’une carte postale. Mais elle est aussi connue comme la capitale provinciale où les logements sont les plus chers d’Espagne.

Contre toute attente, un appartement de 78 m² est mis en vente pour 170 000 euros. Une sacrée affaire qui pourrait pourtant faire fuir les potentiels acheteurs…

Un appartement squatté proposé à la vente en Espagne

Aussi fou que cela puisse paraître, il est impossible de visiter cet appartement. Plus surprenant encore : il ne peut pas faire l’objet d’une expertise en vue d’un prêt hypothécaire. La raison ?

Pour le moment, le logement est occupé illégalement par des squatteurs, ce qui rend la vente pour le moins particulière, indique l’annonce publiée sur le portail immobilier Idealista.

Comme évoqué plus haut, le prix demandé est de 170 000 euros, soit 2 179 euros le mètre carré. Un montant bien en dessous du prix moyen pratiqué dans ce quartier prisé de Saint-Sébastien, qui dépasse les 4 000 euros le mètre carré.

Impossible de vivre à l’intérieur

Cet appartement de plain-pied se compose de trois chambres et d’une salle de bain. Il dispose aussi d’un garage attenant de 18 m². L’immeuble, lui, date de 1960 et l’appartement a été rénové en 2007.

Comme le précise l’annonce, des personnes ont pris possession des lieux « sans bail ni autorisation du propriétaire ». Il est donc impossible d’y vivre pour l’instant.

Face à cette situation, l’appartement est donc proposé dans le cadre d’une cession d’adjudication judiciaire, explique Telecinco.

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Ces biens immobiliers séduisent de nombreux acheteurs

Un terme obscur qui désigne un mécanisme permettant à une banque, un fonds ou un particulier d’obtenir le droit d’acheter ce bien au terme d’une vente aux enchères judiciaires ou notariales.

Ce dernier peut ensuite céder ce droit à un tiers, généralement en échange d’une somme supplémentaire, avant de finaliser l’acquisition, détaille le média espagnol.

Dans ce cas, le nouveau propriétaire devra entamer des démarches judiciaires pour obtenir l’expulsion des squatteurs. La question des expulsions fait aussi débat en France, où la loi anti-squat inquiète des associations.

Selon une étude publiée par Idealista, les logements squattés vendus à des prix cassés rencontrent un franc succès sur internet.