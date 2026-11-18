Après avoir vécu dans un bus aménagé, une mère a construit trois tiny houses sur son terrain pour que ses quatre enfants aient leur indépendance.

Victoria Neidhardt est une mère de famille qui vivait dans une maison de 280 m² à New York avec ses quatre enfants. Suite au confinement lié à la pandémie de Covid-19, elle a décidé de changer de vie. Elle a vendu sa maison et a transformé un ancien bus scolaire en maison sur roues.

Le bus était parfaitement équipé. À l’intérieur, on trouvait des appareils électroménagers autonomes en énergie grâce à des panneaux solaires installés sur le toit.

Elle construit trois tiny houses pour sa famille

Après cinq ans à vivre dans le bus et à explorer les parcs nationaux des États-Unis avec ses enfants, Victoria a voulu construire un nouveau lieu de vie à l’image de sa famille. Elle s’est renseignée sur les tiny houses et a acheté un terrain afin de construire trois mini-maisons, comme ces parents qui font vivre leurs deux filles dans des containers installés dans leur jardin.

Crédit photo : Victoria Neidhardt

Avec son compagnon, Victoria a acheté un terrain de 4 hectares situé au bord d’un lac pour 60 000 dollars, soit 54 000 euros. Pendant que le couple construisait les maisons, la petite famille continuait de vivre dans le bus.

Une famille dans trois maisons séparées

En un an, Victoria et son mari ont construit trois tiny houses séparées et organisées autour d’une cour centrale. Au moment des travaux, les enfants avaient 13, 14, 15 et 18 ans. Victoria et son compagnon vivent dans une maison de 56 m² qui comporte une cuisine, une chambre, une salle de bain et un salon.

Crédit photo : Victoria Neidhardt

Les quatre enfants partagent les deux petites maisons. Chaque tiny house contient deux chambres séparées, une pièce commune et une salle de bain, et est autonome avec sa propre énergie solaire. Les maisons des adolescents se trouvent chacune à trois mètres de celle de Victoria. Ce système est similaire à celui de cette famille où les enfants vivent d'un côté et les parents de l'autre.

« Nous faisons constamment la navette entre les trois maisons, ou alors nous sommes tous ensemble dans la maison principale », a expliqué Victoria au média Realtor.

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Des enfants autonomes

Les trois maisons ont été construites pour 85 000 dollars, soit 77 000 euros. Après deux hivers passés sur le terrain, Victoria a décidé d’installer des améliorations, comme un générateur de secours, un poêle à bois plus récent, des portes-fenêtres coulissantes, des placards intégrés pour ses filles et un lit en mezzanine pour son fils. Ces travaux ont coûté 25 000 dollars supplémentaires (22 000 euros).

Crédit photo : Victoria Neidhardt

Les enfants sont autonomes et doivent garder leur maison propre, ce qui ne leur pose pas de problème. Ils doivent aussi aider au bon fonctionnement de la ferme, comme le fils de Victoria, qui est chargé de déneiger l’allée.

À l’avenir, Victoria aimerait construire deux autres maisons pour que chaque enfant ait sa propre habitation. Quand ils auront grandi, la mère de famille aménagera les tiny houses en logements complets pour permettre aux jeunes adultes de rester sur place s’ils le souhaitent. Cette volonté de garder les générations proches rappelle le choix de cette femme qui a proposé à sa belle-mère de vivre chez eux.