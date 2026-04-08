Ce village espagnol de 40 habitants vous offre une maison gratuite et un CDI pour vous y installer

Vous avez envie d’avoir une maison en Espagne sans vous ruiner ? Un village de 40 habitants recherche de nouveaux habitants et propose une maison gratuite ainsi qu’un emploi en CDI.

Dans certaines régions dépeuplées, tous les moyens sont bons pour attirer de nouveaux habitants. Parfois, certaines communes proposent des logements gratuits ou à petits prix pour attirer les familles. C’est par exemple le cas de ce village de rêve en Italie qui propose des maisons à 1 euro aux nouveaux habitants.

C’est aussi le cas en France où des aides peuvent être accordées, comme dans cette ville française où vous recevez 5 000 euros pour y habiter. Plus récemment, une autre opportunité de ce genre a vu le jour en Espagne.

Une maison et un emploi

Le village d’Arenillas est situé dans la province de Soria, l’une des régions espagnoles les plus touchées par le dépeuplement. Pour attirer du monde dans ce village de 40 habitants, la commune propose une maison gratuite et un emploi en CDI à une famille qui aimerait s’installer.

Crédit photo : Heraldo

Selon BFMTV, en plus d’une maison, l’un des membres de la famille pourra avoir un emploi de maçon et entretenir les bâtiments municipaux. Les offres d’emploi peuvent en effet attirer les travailleurs dans les communes, comme ce job de rêve qui propose d’être payé pour passer six mois sur une île déserte.

Déjà 100 candidatures

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Pour repeupler le village, une famille avec des enfants est recherchée. Ces derniers pourront être scolarisés à l’école de Berlanga de Duero, à 20 kilomètres de la maison. Le transport sera pris en charge. Pour les personnes qui télétravaillent, l’accès à une bonne connexion internet sera fourni.

Crédit photo : Así Es España

En plus de cela, les membres de la famille pourront gérer le bar et le centre associatif du village s’ils le souhaitent, pour avoir un complément de revenu. Cela leur permettra également de rencontrer les locaux dans ce lieu de vie, de fêtes et d’activités culturelles.

La mairie d’Arenillas a déjà reçu plus de 100 candidatures en moins d’une semaine. Beaucoup de personnes sont intéressées, et les profils sont variés.

“Il y a un peu de tout. Il y a des gens qui en ont assez de la ville et qui veulent du changement, des gens d’autres municipalités qui trouvent ce village plus pratique en raison de sa proximité ou de leur lieu de travail, et des gens qui voient dans cette offre, qui comprend un logement gratuit et un emploi gratuit, une opportunité de s’en sortir”, a indiqué Rodrigo Gismera, président de l’Association culturelle d’Arenillas, au journal Heraldo.

Si vous êtes intéressé par cette offre, n’hésitez pas à contacter rapidement la mairie d’Arenillas à l'adresse mail suivante : ayuntamiento@arenillas.es