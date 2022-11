Ce lieu culte de la série Stranger Things est en vente pour 1,5 million de dollars

La série Stranger Things n’en finit plus de faire parler d’elle et sa popularité dépasse largement le petit écran Netflix d'où elle vient. Après les décorations de Halloween, c’est un des décors les plus importants de la saison 4 qui est à vendre.

Crédit : Toles, Temple & Wright

À voir aussi

À première vue, cette maison victorienne du XIXème siècle est tout ce qu’il y a de plus normal. Il lui reste quelques décorations de squelettes et de citrouilles de Halloween, mais les plus observateurs d’entre vous auront remarqué qu’il ne s’agit pas de n’importe quelle maison.

Il s’agit en effet de l'iconique Creel House de la saison 4 de Stranger Things. Celle dans laquelle réside le terrible et monstrueux Vecna. Sauf que cette maison est bel et bien réelle et ne provient pas de l’Upside Down. Elle se situe à Rome, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis.

Cette grande demeure a été bâtie en 1882 et leurs propriétaires actuels l’ont rénovée en 2019 pour les besoins de la série de Netflix. Elle a officié comme antre principal du démon Vecna lors de la saison 4 de Stranger Things. Elle est désormais à vendre.

La maison de Vecna est à vendre pour 1,5 millions de dollars

Crédit : Toles, Temple & Wright

La maison est située sur un terrain de 1 hectare et possède une superficie de 550 mètres carrés répartis sur trois étages. Sept chambres et sept salles de bain composent aussi la demeure qui possède notamment un immense salon et une cuisine tout aussi grande.

L’extérieur n’est pas en reste puisqu’il possède un grand jardin avec une dépendance, une piscine et un terrain de bocce (une variante italienne de notre pétanque). La demeure est à vendre pour la somme de 1,5 millions de dollars.

Pour attirer les fans les plus fortunés de la série, le site Toles, Temple & Wright a su jouer la carte références : « Vous reconnaîtrez une grande partie de ce qui a été mis en évidence dans la quatrième saison de la série, notamment : la majestueuse salle à manger formelle où la télékinésie n'est plus pratiquée pendant les repas ; un salon attenant, parfait pour jouer à Donjons et Dragons ; et un salon idéal pour accueillir les réunions du Hellfire Club [le club de Donjons & Dragons de Stranger Things, ndlr] ».

Le site use aussi d’un trait d’humour qui devrait sans doute plaire aux fans, « ne soyez pas surpris si vous trouvez des résidus de démogorgons [d’autres démons présents dans la série, ndlr] rôdant autour de la propriété ». Vous êtes prévenus.

Crédit : Toles, Temple & Wright

Crédit : Toles, Temple & Wright

Crédit : Toles, Temple & Wright

Crédit : Toles, Temple & Wright

Crédit : Toles, Temple & Wright

Crédit : Toles, Temple & Wright

Crédit : Toles, Temple & Wright

Crédit : Toles, Temple & Wright