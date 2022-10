Cette maison neutre en carbone est livrée en kit et il faut seulement 2 semaines pour la construire

Alors que le nombre de sans-abri ne cesse d’augmenter dans le monde, une start-up américaine est déterminée à rendre le logement plus accessible en créant des maisons peu coûteuses et respectueuses de l’environnement.

Crédit : NODE

À voir aussi

Les fondateurs de NODE estiment que l'accès à un logement abordable devrait être un droit fondamental. Ils s'efforcent de trouver une solution durable à cette crise actuelle. Pour cela, ils ont imaginé une maison qui peut être construite en seulement deux semaines et dont le bilan carbone. Et cerise sur le gâteau, cette dernière coûtera bien moins cher qu’une maison traditionnelle.

Le CEO de la start-up, Don Bunnell, explique : « pourquoi construisons-nous encore des maisons comme il y a 100 ans ? Pourquoi faut-il un an pour construire une maison ? C'est fondamentalement un problème d'ingénierie et de conception industrielle. » La construction d'une toute nouvelle maison peut être un processus incroyablement coûteux et long. Mais le modèle de NODE est un système à plat, expédié sur un site de construction et conçu pour être monté rapidement. Un peu comme le modèle d'IKEA, les matériaux préfabriqués pour la maison sont emballés dans des boîtes compactes, ce qui rend l'expédition beaucoup moins coûteuse.

L'objectif de NODE est de faire en sorte que ses maisons puissent être assemblées par quatre personnes seulement en deux semaines. Si vous pouvez construire un meuble IKEA, vous pourrez également construire votre propre maison grâce à cette initiative. Les matériaux de construction emballés de manière compacte peuvent être mis dans un conteneur, chargés sur un train et expédiés n'importe où. Deux personnes peuvent facilement décharger les fournitures. Aucun permis ou licence spécifique n'est requis et l'assemblage est facilité.

Crédit : NODE

Don Bunnell explique : « l’une des choses que nous faisons est d'essayer de rendre le bon design accessible aux gens. Nous avons compris très tôt que cela n'a pas d'impact si l'on ne peut construire des bâtiments que pour les 1% de la population. » Ce qui distingue vraiment les maisons abordables et faciles à assembler de NODE, c'est qu'elles sont conçues pour être neutres en carbone, voire négatives pour certaines. Actuellement, les bâtiments sont responsables de près de 40 % des émissions de carbone dans le monde. La nature toxique des matériaux de construction utilisés et l'absence de prise en compte de l'efficacité énergétique créent une empreinte carbone importante, mais évitable.

NODE fabrique les fournitures pour ses maisons à haut rendement énergétique à partir de matériaux non toxiques. Par exemple, ils utilisent de la toile de jean recyclée au lieu de la fibre de verre pour l'isolation des murs. Ils se servent également du sable et du verre recyclé pour l'isolation du plafond. Ce faisant, ils parviennent à réduire considérablement les émissions de carbone de leurs maisons. Leurs habitations possèdent aussi d’autres atouts écologiques comme des panneaux solaires, des toilettes à compostage, ainsi que le stockage et la collecte de l'eau.

Crédit : NODE

Crédit : NODE

Des maisons neutres en énergie

Les maisons NODE sont non seulement uniques en raison de leur prix abordable et de leur durabilité, mais aussi en raison de leur conception élégante et moderne. Elles offrent actuellement un certain nombre d'options de conception qui peuvent être personnalisées en fonction des goûts et des besoins esthétiques de l'acheteur. Le coût de ces maisons peut atteindre 150 000 euros pour 50 mètres carrés. Une option plus abordable est leur maison d'environ 25 mètres carrés, équipée d'une cuisine et d'une salle de bains, qui coûte 90 euros.

« Je pense que l'on a toujours supposé que l'on pouvait construire de manière très bon marché ou de manière très durable, mais que l'on ne pouvait pas faire les deux. Notre argument est que vous pouvez réellement avoir des maisons bien conçues, belles et durables qui sont abordables pour tout le monde » a confié Don Bunnell sur le projet NODE. La start-up s'attaque à la fois à la crise du logement et à la crise de l'environnement avec ses maisons abordables et économes en énergie. Ils obligent l'ensemble du secteur à repenser les processus de construction et d'achat de maisons. Peut-être qu'un jour, ce type d'habitation sera la règle et non l'exception.

Crédit : NODE

Qu’en pensez-vous ?