Ce village de tiny houses offre des logements de 20 m carrés pour un loyer de 250 € par mois

Un village peuplé de tiny houses a vu le jour à Des Moines et peut abriter une cinquantaine de résidents.

Un village de tiny houses pour les personnes en situation d’itinérance

Un village peuplé de tiny houses a pris forme à Des Moines, dans l’Iowa. Joppa, une association à but non lucratif a créé le « Joppa Village » : un lieu qui regroupe 54 mini-maisons pour des personnes « en situation d'itinérance chronique », précise le New Yorker.

Les loyers sont compris entre 300 et 700 dollars par mois selon la superficie. Les tiny houses offrent tout le confort nécessaire : chambre, kitchenette et salle de bain s’étalant sur une surface allant de 17 à 35 mètres carrés au choix. Bénévoles et résidents vivent donc en communauté dans ce petit village.

Crédit photo : Joppa Village

« Nous sommes reconnaissants envers le conseil municipal de Des Moines et le personnel de la ville pour leur soutien au projet Joppa Village, qui vise à lutter contre l'itinérance dans notre communauté », a déclaré Joe Stevens, PDG et cofondateur de Joppa, dans un communiqué de presse.

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Un centre communautaire pour les résidents et un emploi dans le village

Crédit photo : Des Moines Heritage Trust

Autre plus non négligeable, le Joppa Village va reconvertir l’école de Chesterfield datant de 1890 pour en faire un lieu de rencontre. Ainsi, le bâtiment de 1393 mètres carrés sera transformé en centre communautaire. Il proposera un espace de repas collectifs, un lieu de culte, un espace de stockage et un service de santé. Ensuite, un gymnase de 464 mètres carrés doit voir le jour.

« Nous sommes ravis de travailler aux côtés de la Ville et d'autres partenaires communautaires pour mettre en œuvre l'une des nombreuses solutions nécessaires [pour soutenir les personnes en situation d'itinérance chronique] », a ajouté le PDG.

Afin de profiter de ces infrastructures, il faut présenter un handicap, un trouble lié à la consommation de substances ou une situation d'itinérance ininterrompue de un à trois ans. Le village emploiera les résidents pour entretenir les espaces extérieurs, faire du jardinage et du nettoyage pour 15 dollars (13 euros) de l’heure.

Tiny houses du Community First! Village. Crédit photo : Icon

Le coût total du développement du Joppa Village est estimé entre 7,5 et 10 millions de dollars. Le projet est financé par des donateurs et partenaires privés et pourrait permettre à la ville de Des Moines d'économiser près de 3 millions de dollars par an. En ce sens, le Joppa Village s’inspire du projet lancé à Austin, Texas, avec le Community First! Village qui fait désormais ses preuves et des émules dans tout le pays.