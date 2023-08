Ils transforment une maison en véritable manoir Barbie et le résultat est aussi coloré que déjanté

La chaîne de télévision américaine HGTV, spécialisée dans la décoration d’intérieur, s’est lancée le pari fou de transformer une maison en temple de Barbie.

Et si on vous disait qu’il était possible de vivre dans une maison de Barbie ? Les décorateurs d’intérieurs de la chaîne de télévision HGTV se sont réunis pour le challenge “Barbie Dreamhouse”. Le principe ? Transformer une maison classique en un véritable temple de la poupée Mattel.



Crédit HGTV

Crédit HGTV

Une maison transformée en paradis Barbie

Dans cette émission animée par le mannequin international Ashley Graham, on découvre ainsi une transformation hallucinante. Le principe de cette émission sous le thème de Barbie ? Des designers s'affrontent en équipes de deux au nom d'un super fan de Barbie, et le fan de l'équipe gagnante pourra rester dans la maison terminée. Ainsi, chaque équipe s'est vue attribuer une zone de la maison à rénover. Le média Insider a partagé les photos inédites de la transformation d’une maison. Et il faut dire que le résultat est hallucinant.

Dans ce dernier épisode diffusé ce dimanche sur la chaîne, les téléspectateurs ont pu découvrir la transformation d’une maison des années 1960 en nid douillet pour Barbie et Ken. Ainsi, les murs blancs et la moquette beige de la maison ont été transformés par du parquet clair et des tapis très colorés. L’escalier et les murs ont été peints dans un rose flashy. Côté décoration : les experts en design se sont fait plaisir. Ils ont opté pour du mobilier rose ou aux couleurs vives. Les objets de décoration sont inspirés de l’univers de la poupée. À l’extérieur, on retrouve un toboggan rose, idéal pour plonger dans la piscine.

On vous laisse découvrir, en images, l’incroyable transformation. Vous allez halluciner :

