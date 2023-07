Ce papa porte un tutu rose pour aller voir le film “Barbie” après avoir été mis au défi par sa fille

Au Mexique, un père de famille n’a pas hésité à se déguiser pour accompagner sa petite fille au cinéma afin de voir “Barbie”. Enchantée, l’enfant a adoré le geste de son père.

Eleazar Rodriguez Hernandez est un père de famille qui vit au Mexique et qui n’a pas hésité à faire les choses en grand pour que sa fille passe un moment incroyable. Le père et sa fille ont décidé d’aller voir le nouveau film “Barbie” au cinéma, avec Margot Robbie et Ryan Gosling.

Une vraie tendance est née autour de ce film puisque de nombreux spectateurs décident de s’habiller en rose pour aller au cinéma, afin d’être dans le thème de Barbie. Et manifestement, ce père de famille n’a pas échappé à la règle.

Une déguisement pour voir Barbie

Eleazar a posté des photos de sa tenue sur les réseaux sociaux et sa publication est rapidement devenue virale. Sur les images, on peut voir l’homme porter un justaucorps et un tutu roses, avec un chapeau de cowboy et des bottes. S’il a décidé de porter un tel déguisement, c’est pour répondre à une demande de sa fille.

“Ma fille m’a dit : “Papa, emmène-moi voir Barbie. Tu pourrais porter quelque chose de rose ou es-tu trop gêné ?”, a expliqué Eleazar. Ce à quoi le père de famille a répondu : “Je pense que celle qui va être gênée, c’est elle !”

Sur une autre photo publiée sur le compte Facebook du Mexicain, on peut voir le père et sa fille au guichet du cinéma, portant le même tutu rose. Un déguisement qui a rendu la petite fille très heureuse, ravie de voir que son père a accepté de jouer le jeu.