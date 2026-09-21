Ils quittent leur maison pour vivre avec leurs 4 filles dans un bus à impériale acheté 2 300 euros : près de trois ans plus tard, ils ont économisé 23 000 euros

Un couple britannique a transformé un bus à impériale de 1978 en maison pour ses 4 filles. Plus de loyer, plus de factures : 23 000 euros économisés.

Dans un bus à impériale de 1978 qui sillonne les environs de Rotherham, dans le nord de l'Angleterre, six personnes ont fait leur vie. Conrad Kirk, sa compagne Nicole McCarthy et leurs quatre filles, Luna, Poppy, Summer et Phoebe, y vivent à plein temps depuis octobre 2021.

Le véhicule, un Daimler Fleetline à deux étages, leur a coûté 2 000 livres sterling, soit environ 2 300 euros. Et ce n'était au départ qu'un projet de vacances.

Un bus acheté pour éviter les chambres d'hôtel

Quand le couple achète le bus en septembre 2021, le plan est simple : le transformer en maison de vacances sur roues. Pour une famille de six, chaque escapade impliquait de réserver deux chambres d'hôtel à 140 livres la nuit, environ 160 euros chacune. Avec un bus aménagé, cette dépense disparaissait.

À l'époque, la famille loue une maison de trois chambres à Rotherham pour 1 300 livres par mois, environ 1 500 euros. L'idée de la quitter pour s'installer dans le bus a d'abord circulé comme une plaisanterie. Jusqu'à ce que le couple fasse ses comptes et réalise qu'il pourrait économiser près de 1 000 livres chaque mois.

8 000 livres de travaux et des panneaux solaires faits maison

La transformation a coûté environ 8 000 livres, un peu plus de 9 000 euros. À l'intérieur, le bus abrite désormais une salle de bains, un espace de vie, une cuisine séparée, un petit garage et une chambre ouverte avec un lit double et deux lits superposés.

Pour tenir le budget, Conrad Kirk, qui dirige une entreprise dans les médias, explique avoir récupéré des matériaux recyclés et réutilisé ce qui pouvait l'être, avec l'aide de proches. L'exemple le plus parlant concerne l'électricité : des entreprises réclamaient entre 6 000 et 7 000 livres supplémentaires pour installer des panneaux solaires. En regardant des vidéos et avec l'aide de leur électricien, le couple a finalement réalisé l'installation pour moins de 800 livres, environ 930 euros.

Les quatre fillettes ont elles aussi mis la main à la pâte, en mesurant et en découpant du bois. Selon leur père, elles ont appris sur le chantier des choses qu'aucune école ne leur aurait enseignées.

Comment vivre à six dans un bus ?

C'est la question qu'on leur pose le plus souvent. La famille, suivie par plus de 200 000 personnes sur TikTok, y répond simplement : le bus reste stationné dans le secteur de Rotherham, où les enfants sont scolarisés, et les filles passent leurs journées à l'école. Le reste du temps, tout le monde est dehors. Conrad Kirk voit le bus comme un camp de base plutôt que comme un salon.

On ne traîne pas devant la télé, on sort et on fait des choses avec les enfants.

Paddle, escalade : les filles ont découvert de nombreuses activités en plein air depuis le déménagement. Le père de famille reconnaît aussi que ce mode de vie a rendu la famille plus sociable, alors qu'elle se décrivait auparavant comme plutôt casanière.

Ce choix rappelle celui de Jo Pascoa, une mère australienne qui s'est installée dans un bus aménagé avec ses cinq enfants pour faire face à la hausse du coût de la vie.

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23 000 euros mis de côté

En juillet 2024, près de trois ans après leur installation, Conrad Kirk a dressé le bilan : la famille a économisé 20 000 livres, environ 23 000 euros. Plus de loyer, plus de facture de gaz, d'électricité ou d'eau, plus de council tax, l'impôt local britannique.

Pour ce travailleur indépendant, le changement se mesure surtout dans le quotidien. Avant, un mauvais mois signifiait l'angoisse des factures. Aujourd'hui, la famille dispose de réserves, alors qu'elle vivait auparavant au jour le jour.

Je me sens en meilleure santé, mes enfants sont plus heureux et je suis moins stressé qu'avant.

Le bus devient trop petit

En 2023, le couple visait un autre objectif : mettre 10 000 livres de côté en trois ou quatre ans pour acheter un terrain et y construire une maison. Mais les filles grandissent, et le bus actuel, long d'environ 9 mètres, commence à manquer d'espace.

Plutôt que de revenir dans une maison, la famille a choisi en juillet 2024 un autre véhicule : un autocar à deux étages de près de 14 mètres, acheté 5 000 livres, environ 5 800 euros. Ce bus a appartenu à The Darkness, le groupe de rock britannique connu pour son tube I Believe in a Thing Called Love.

Conrad Kirk expliquait avoir demandé à ses filles si elles souhaitaient retourner vivre dans une maison. La réponse a été claire : la famille reste sur la route, mais avec plus de place. Le couple espérait rénover ce nouveau bus pour moins de 5 000 livres en un an environ, en y vivant pendant les travaux. La famille continue de documenter le chantier sur YouTube, où elle a publié un point d'étape en mars 2025, six mois après l'achat de l'ancien bus de tournée.

Source : Youtube