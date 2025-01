Cette adorable tiny house vendue 48 000 € par Dragon Tiny Homes va vous surprendre par son intérieur astucieux

Devenir propriétaire peut rapidement se transformer en parcours du combattant. Par chance, il existe une alternative moins chère et plus écologique : la tiny house. Et ce nouveau modèle va plaire aux couples.

Les tiny houses ont le vent en poupe. Il faut dire que ces petites maisons sur roues réunissent tous les ingrédients pour plaire.

Malgré sa taille minuscule, ce type de masure offre tout le confort possible. De plus, la tiny house est considérée comme un habitat écologique. En effet, cette maisonnette est conçue pour consommer peu.

Crédit Photo : Shutterstock

Autre point fort : son prix accessible, dont le coût moyen se situe entre 15 000 et 50 000 euros en France.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il est tout à fait possible de vivre à deux dans une tiny house grâce au nouveau modèle du fabricant Dragon Tiny Homes nommé «Aria». C’est parti pour une visite guidée !

Crédit Photo : Dragon Tiny Homes

Une mini-maison de rêve

Comme vous pouvez le voir sur ces images, cette petite maison de six mètres de long est montée sur une remorque à double essieu, indique NeozOne, le site d’actualité des inventions et des innovations.

Son intérieur vaut largement le coup d’œil, avec ses planches de bois à feuillure qui donnent du cachet à la pièce, ses grandes fenêtres qui apportent une touche lumineuse, et son haut plafond qui semble agrandir l’espace. La pièce à vivre est constituée d’un petit canapé cosy et d’une table d’appoint design, ainsi que d’un ventilateur de plafond.

Crédit Photo : Dragon Tiny Homes

De son côté, la cuisine est équipée d’un évier, d’un minuscule plan de travail avec une plaque de cuisson et d’un réfrigérateur congélateur. Le constructeur a aussi installé un petit bar en quartz. Dans la salle de bain, on trouve des toilettes, une douche et un lavabo. Il y a aussi un espace dédié pouvant accueillir une machine à laver.

Crédit Photo : Dragon Tiny Homes

Crédit Photo : Dragon Tiny Homes

Crédit Photo : Dragon Tiny Homes

La chambre à coucher n’est pas en reste. Elle est située à l’étage, accessible par un escalier avec rangement intégré, notent nos confrères, qui précisent que les marches comprennent des tiroirs. Astucieux, n’est-ce pas ? Un lit double se trouve sous le plafond bas du loft.

Crédit Photo : Dragon Tiny Homes

Crédit Photo : Dragon Tiny Homes

Le modèle «Aria» est disponible à partir de 48 000 euros sur le site officiel.