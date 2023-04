Ces retraités ont transformé une vieille remorque en superbe maison mobile et parcourent désormais les États-Unis

Un couple de retraité a dépensé 165 646 euros pour transformer un poids lourd en maison nomade. Leur but est maintenant de parcourir leur pays, le Canada, de long en large et d’aller explorer les États-Unis.

Crédit : Clayton Balabanov

Avant d'être à la retraite, Clayton et Theresa Balabanov, originaires de l’île de Vancouver, en Colombie Britannique, savaient qu’ils profiteraient de cette nouvelle période de liberté pour explorer les paysages nord-américains en sillonnant les routes américaines et canadiennes.

Pour cela, le couple était prêt à abandonner sa confortable demeure de l’Ouest canadien pour vivre à plein temps dans un mobile-home. Mais rien ne convenait au couple, qui raconte au site Insider que les véhicules étaient destinés à des vacances occasionnelles et qu’il ne supporterait pas sa rythme nomade.

Clayton et Theresa ont alors décidé de bâtir eux-mêmes le mobile-home de leurs rêves. Ils ont acheté une vieille remorque sur eBay qu’ils ont rénovée de fond en comble. Le couple a ainsi aménagé la remorque selon ses envies. Un travail de longue haleine qui lui a pris cinq ans de sa vie.

Une vie dans une remorque entièrement aménagée

En décidant de vivre désormais toute l’année dans une remorque, Clayton et Theresa ont pensé à la façon dont ils pourraient vivre en autosuffisance : « Nous avions besoin d'énergie solaire, de recyclage de l'eau et de choses comme ça, ce qui laisserait une empreinte carbone plus petite, compensant la quantité de carburant utilisée par le camion », explique Clayton.

Le travail de rénovation et d’aménagement fut compliqué, mais le résultat en vaut la chandelle. Toute la vie du couple tient à l’intérieur de cette maison mobile : une salle à manger, une bibliothèque, une salle de bain avec jacuzzi, une kitchenette munie d’un four à micro-ondes et d’un frigo, un coin télé avec accès aux plateformes de streaming, un bureau, un garage et une chambre à coucher, le tout réparti sur deux étages reliés par un escalier en colimaçon.

Un espace restreint mais confortable qui n’empêche pas les septuagénaires d’inviter des amis à boire le thé. Une façon qui leur permet de rencontrer d’autres nomades et de tisser des liens.

Clayton et Theresera ont tout de même rencontré quelques problèmes comme des fuites dans le toit, des soucis de batterie solaire et des fils qui fondent. Ils ont d’ailleurs raconté leurs péripéties sur leur chaîne Youtube, Nomad Monster.

« Cela m’a pris cinq ans de ma vie durant lesquels j’aurais simplement pu acheter quelque chose de plus petit et de moins performant, puis sortir au grand air et passer ces cinq années sur la route. Mais d'un autre côté, j'ai vraiment aimé le faire », conclut le retraité qui conseille à ceux qui souhaiteraient aussi se lancer dans ce projet de ne pas être aussi ambitieux et de commencer petit avant d’agrandir leur mobile-home.

Aujourd’hui, le couple souhaite profiter au maximum de ses beaux jours.

Crédit : Clayton Balabanov

