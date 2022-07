Vert pastel : 15 idées déco pour votre maison

Mettez un peu de couleur dans votre intérieur. Et, pour suivre la tendance, optez plutôt pour des couleurs pastels. Voici quinze idées déco pour mettre du vert pastel dans votre maison.

Tendance d'inspiration scandinave, la couleur pastel s'invite dans tous les intérieurs. En total look ou en touches de couleur, il vient égayer les chambres ou le salon, apporter de la douceur dans la cuisine et de la chaleur dans un bureau. Le vert pastel notamment, dans toutes ses nuances - vert délavé, vert menthe, vert sauge, vert aquarelle, vert d'eau, celadon, vert olive, ou encore vert tirant sur le turquoise -, est particulièrement à la mode. Dans un intérieur classique, il ajoutera un côté bohème, un effet chic ; dans un intérieur moderne, plutôt design, voire une maison de style industriel, le vert pastel apportera de la douceur. Bref, il s'adapte à tout les styles avec goût.

Vert pastel : total look ou touches de couleur ?

Le vert pastel peut s'introduire dans votre maison en petite touches, avec des objets déco éparses et harmonieux. Tout est dans les détails. Il peut aussi s'afficher sur vos murs, avec de la peinture ou du papier peint coloré. Suivez votre instinct, prenez vos pinceaux et vos palettes et amusez-vous. Attention toutefois à l'overdose. Si vous optez pour des murs peints en vert, éviter de surcharger la décoration de la pièce pour ne pas tomber dans l'effet guimauve. Et, si vous choisissez des objets colorés, des détails verts, jouez avec les matières, avec les teintes, misez sur les camaïeux ou twister avec d'autres couleurs comme le rose ou le bleu pour ne donner un effet trop bonbonnière. Tout est une question d'accord.

Vert pastel : avec quelles couleurs l'associer ?

Pour éviter les associations hasardeuses, sachez que le rouge est la couleur complémentaire du vert. Vous pouvez donc accorder de l'ocre, de la terracotta, du rouge brique avec du vert, notamment du vert kaki ou du celadon. Certaines teintes vert pastel sont proches du bleu ou du gris et s'accorderont donc à merveilles avec ces couleurs.Vous pouvez aussi mixer le vert avec le beige ou le jaune clair. Le rose est également un allié du vert : vert d'eau et rose poudré feront par exemple un joli mariage. Cependant, le vert ne fait pas du tout bon ménage avec le violet, attention. Et, pour éviter les accords criards, vous pouvez toujours l'associez à du blanc, vous ne prendrez aucun risque, ou vous pouvez optez pour les tons sur ton ou les camaïeux de vert, résultat harmonieux garanti.

Vert pastel : avec quelles matières l'accorder ?

Le vert pastel s'adapte à tous les styles, et (presque) toutes les matières. Dans une décoration industrielle, il s'accordera à merveille avec le métal, avec le béton, apportant un brin de chaleur et beaucoup de douceur à ces matières froides. Dans un intérieur plus classique, il s'adaptera aux bois clairs, et donnera une touche de modernité à la maison. Côté tissu, le velours vert est souvent magnifique. Et mixer le vert pastel avec du coton est la plupart du temps une belle idée. À savoir aussi que le vert pastel s'associe particulièrement bien avec le rotin. Dans une chambre de bébé par exemple, un rocking-chair en rotin sera mis en valeur par un mur en peinture vert pastel. Pensez-y ! Et surtout, suivez vos envies. En déco, il n'y a pas de règle immuables, que des conseils avisés.

Vert pastel : quinze idées déco pour votre maison

Maintenant que vous savez tout sur le vert pastel, voici une liste de quinze idées déco pour intégrer dans toutes ses nuances dans votre maison, que ce soit dans le salon, dans la cuisine, dans la chambre ou dans le bureau, sans oubliez le jardin !

Idée déco n°1 : mettez de la lumière dans votre salon avec un canapé vert pastel

Canapé clic-clac 3 place en velours vert (Maison du monde), prix : 419 euros

Pour mettre un peu de douceur dans un intérieur moderne, vous pouvez optez pour un canapé coloré, qui deviendra immédiatement l'élément phare de votre salon.

Idée déco n°2 : misez sur un fauteuil vert pour illuminer votre bureau

Fauteuil de bureau rotatif green céladon (disponible sur La Redoute), prix : 239 euros

On oublie souvent de faire de son bureau un espace accueillant. Et, pourtant, rien de mieux pour travailler en sérénité qu'un intérieur bien décoré. Le vert pastel apportera douceur et lumière à votre bureau en petite touche, avec un fauteuil rotatif vert celadon par exemple.

Idée déco n°3 : apportez une touche de modernité avec une suspension en verre

Suspension en verre green (disponible sur The Masie), prix : 78,95 euros

Dans un intérieur plutôt classique, cette suspension en verre verte apportera de la modernité à la pièce grâce à son style contemporain ; dans une intérieur plutôt design, elle amènera de la douceur grâce à sa forme arrondie et sa matière. Bref, peu importe le style de votre maison, elle fera son effet sur votre plafond.

Idée déco n°4 : optez pour une table design à la couleur réconfortante dans votre salon

Table basse en céramique verte (disponible sur The Conran Shop), prix : 749 euros

Misez sur une table basse aux lignes design et à la couleur réconfortante qui donnera de l'éclat à votre salon. Elle brillera d'autant plus dans un intérieur sobre.

Idée déco n°5 : choisissez des chaises de jardin vertes pour un jeu de couleur ton sur ton

Chaise de jardin empilable green celadon ou vert militaire (disponible sur Sklum), prix : 69,95 euros

Jouez le ton sur ton : sur une pelouse verte, optez pour des chaises de jardin vert celadon et vert militaire. Chaises qui apporteront également un côté nature à une terrasse plus urbaine.

Idée déco n°6 : habillez votre table de chevet d'un peu de couleur avec un lampe verte

Lampe à poser en métal vert (Maison du Monde), prix : 98,99 euros

Dans une chambre, évitez les couleurs criardes. Cette lampe vert pastel ira à merveille sur une table de chevet pour des réveils tout en fraicheur et douceur.

Idée déco n°7 : misez sur une poubelle vert pastel originale et design

Poubelle vert iceberg (disponible sur Sklum), prix : 19,95 euros

Ce n'est pas parce que c'est une poubelle qu'elle ne peut pas être belle. La preuve avec cette poubelle vert iceberg, objet design original.

Idée déco n°8 : optez pour des coussins vert pour habiller votre sol

Coussin de sol green céladon (disponible sur La Redoute), prix : 17,99 euros

Que votre sol soit en carrelage, en parquet ou en béton, ces coussins de sol à la couleur douce apporteront de la fraicheur et du peps à votre intérieur.

Idée déco n°9 : misez sur un vase vert menthe pour apporter une pointe de couleur à votre intérieur

Vase à nervures vert menthe (Hema), prix : 20 euros

Si vous ne voulez pas misez sur le total look pastel, vous pouvez apporter de la couleur et de la douceur par petite touche avec des objets déco comme ce vase à nervures vert menthe presque olive. Effet stylé garanti.

Idée déco n°10 : choisissez un joli tapis pour habiller le sol de votre salon ou votre chambre

Tapis à poils longs vert clair (Benuta), prix : 101,95 euros

Vert clair, presque acide, ce tapis à poils longs amènera de la fraicheur à votre intérieur, que ce soit dans un selon ou dans une chambre. Il sera notamment parfait dans une chambre d'enfant.

Idée déco n°11 : optez pour des rangements stylés vert pastel

Casier à tiroirs en métal vert sapin (disponible sur Sklum), prix : 174,95 euros

La tendance est à la décoration style industriel. Tendance qui peut parfois donner un côté froid à votre intérieur. Réchauffez-le avec de la couleur. Optez par exemple pour un meuble de rangement en métal vert que couleur acier.

Idée déco n°12 : mettez de la couleur dans votre cuisine avec des chaises pastels

Chaises (vendues par quatre) en polypropylène vert olive (disponible sur The Masie), prix : 235,95 euros

Dans une cuisine, mettez un peu de couleur avec des chaises vertes, parfaites autour d'une table en bois clair. Pour encore plus de style, dépareillez les chaises.

Idée déco n°13 : optez pour des pots verts pour vos plantes d'intérieur

Green : Cache-pot vert menthe (Lavantgardiste), prix : 39,95 euros

Exit les classiques pour en terre ocre, optez pour des pots et cache-pot design pour faire des vos plantes d'intérieur de véritable oeuvres d'art, avec ces caches pots colorés par exemple.

Idée déco n°14 : mettez de la couleur dans votre jardin avec une table green celadon

Green : Table de jardin ronde green céladon (disponible sur Sklum), prix : 129,95 euros

La décoration ne s'arrête pas à l'intérieur de la maison. Votre jardin ou votre terrasse peuvent aussi être stylés, avec un table ronde vert celadon par exemple.

Idée déco n°15 : apportez une touche de design avec un vase en verre vert

Green : Vase en verre recyclé vert choux (disponible sur Sklum), prix : 36,95 euros

C'est design : mettez un vase en verre vert dans votre intérieur pour apporter de la couleur. Mieux encore, optez pour plusieurs vases de formes, de tailles, de couleurs différentes pour un résultat dépareillé totalement stylé.