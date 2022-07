Couleurs pastel : 15 idées déco pour toutes les pièces de la maison

En déco, la tendance est aux couleurs pastel. Bleu ciel, rose poudré, jaune poussin ou vert sauge… voici quinze idées pour mettre du pastel dans votre maison ou votre appartement.





C'est la tendance. Bleu ciel, rose poudré, jaune poussin ou encore vert sauge… Les couleurs pastels, qui tiennent leur nom des bâtonnets utilisés en dessins, sont à la mode. Et les options sont multiples pour mettre du pastel dans la maison : en peinture ou en tapisserie sur les murs ou en petites touches de couleurs avec des accessoires de décoration stylés (coussins, luminaires, sièges, etc) ou du mobilier design, en ton sur ton ou en accords de teintes harmonieux, les choix sont nombreux. Et, peu importe l'intérieur, le pastel vient égayer les pièces de la maison, pour une ambiance colorée et chaleureuse. Attention, cependant, trop de pastel, tue le pastel… À éviter : l'accumulation de couleurs pastel ou les total look pastel pour ne pas tomber dans l'effet guimauve. Voici un petit guide d'utilisation des couleurs pastel.

Du pastel pour toutes les pièces de la maison

Auparavant réservées aux chambres d'enfants, rose clair, bleu ciel ou vert délavé, les couleurs pastels s'invitent maintenant dans toute la maison. Des chaises couleur pastel dans une cuisine viennent apporter de la lumière ; des lampes appliques colorées dans un salon viennent habiller le plafond ; des coussins pastels viennent décorer le canapé ou le lit ; des tapisseries à motif couleur pastel viennent décorer les murs. Bref, peu importe la pièce, les couleurs pastel sont parfaites pour éclairer et embellir. De plus, le pastel s'accorde aussi bien à un intérieur design qu'à une décoration plus traditionnelle. Dans le premier cas, les couleurs pastels apporteront de la chaleur, dans le deuxième, de la modernité. Et pourquoi ne pas opter pourvu pastel à l'extérieur avec du mobilier de jardin coloré ? La tendance pastel, venue de la décoration scandinave, s'adapte à tout, quand elle est suivie avec bon goût. Alors attention aux accords de couleurs.

Des couleurs pastel complémentaires

Attention, si les couleurs pastels sont claires et douces, certains accords peuvent vite devenir criards. À savoir : le rose s'accorde parfaitement avec le vert (surtout le vert d'eau), par contre ce n'est pas vraiment l'harmonie avec le bleu. Les couleurs bleu et orange sont absolument complémentaires. Le bleu peut aussi se mélanger au jaune (jaune poussin, jaune paille, jaune moutarde, jaune curry), pour un effet lumineux. À noter que le jaune se marie aussi très bien avec le violet, une association osée mais stylée. Le rouge et le vert sont aussi complémentaires. Et, pour éviter les associations hasardeuses, les tons sur tons ou les camaïeux de couleurs sont toujours des options sûre et harmonieuses. Associer du rose poudré, du rose saumon et du rose pâle fonctionnera toujours, mettre du jaune pâle avec du jaune paille et du beige, c'est l'harmonie garantie.

Des idées décoration couleurs pastel pour la maison

Si vous voulez suivre la tendance pastel, voici quinze idées décoration aux teintes pastel à adopter dans votre maison. Pour apporter un peu de douceur aux pièce de votre intérieur et pour une ambiance chaleureuse. Le tout avec style !

IDÉE DÉCO N°1 : OPTER POUR DU PAPIER PEINT AUX TEINTES PASTEL POUR UNE CHAMBRE

Papier peint panoramique multicolores de tons pastel (La Redoute), prix : 289 euros

Idéal pour habiller les murs d'une chambre d'enfant mais aussi une chambre d'adulte, en tête de lit par exemple. Pour des réveils tout en douceur et en couleur.

IDÉE DÉCO N°2 : CHOISIR UN TAPIS AU COULEURS PASTEL POUR UN SALON

Tapis en laine, lin et viscose tufté à la main écru et bleu (Maison du monde), prix : 499 euros

Parfait pour égayer un salon, surtout sur un sol de couleur froide (blanc, gris) et pour garder les pieds au chaud sur un sol froid. Effet arty garanti.

IDÉE DÉCO N°3 : METTRE DES COUSSINS COLORÉS SUR UN CANAPÉ NOIR OU SOMBRE

Coussin en velour jaune poussin, bleu ciel ou rose poudré (Sklum), prix : 19,95 euros

Dans une chambre d'enfant aux murs blancs ou sur un canapé noir ou sombre, ces coussins colorés apporteront un peu de lumière à votre déco. En plus, ils sont tout doux !

IDÉE DÉCO N°4 : HABILLER LE SALON D'UN CANAPÉ COLORÉ

Canapé scandinave deux places avec pieds en bois vert lagon, gris clair, jaune moutarde ou beige (Miliboo), prix : 699,99 euros

Le canapé est (souvent) l'élément central du salon. Et, si le reste de la pièce est plutôt sobre, pourquoi ne pas opter pour un sofa couleurs pastels ? Ce sera la star de votre intérieur !

IDÉE DÉCO N°5 : CHOISIR UN LAMPE BLEU PASTEL POUR UNE CHAMBRE OU UN BUREAU

Lampe de table bleu ciel (Søstrene Grene), prix : 36,90 euros

Sur un bureau, une lampe colorée apportera un peu de gaité à vos travaux et sur une table de chevet, elle illuminera vos petits matins.

IDÉE DÉCO N°6 : OPTER POUR DES CHAISES AUX TEINTES PASTELS POUR UNE SALLE À MANGER

Chaise de salle à manger en polypropylène (The Masie), prix : 58,95 euros

Mettez de la couleurs dans votre salle à manger avec des chaises colorées. Pour un résultat encore plus moderne, n'hésitez pas à dépareiller.

IDÉE DÉCO N°7 : SUSPENDRE DES LUMINAIRES COLORÉS POUR HABILLER UN HAUT PLAFOND

Suspension en métalen forme de couvercle jaune, existe aussi en d'autres formes vert d'eau, bleu ciel ou rose poudré (Litfad), prix : 110,57 euros

La tendance pastel du sol… au plafond. Avec des suspensions colorés, mettez de la lumière dans votre intérieur.

IDÉE DÉCO N°8 : DANS UN SALON, METTRE UNE POINTE DE PASTEL AVEC UNE TABLE BASSE

Table basse ronde en métal bleu clair (La Redoute), prix : 239 euros

Dans un intérieur design sobre, une table basse pastel apportera de la douceur et de la chaleur, dans un salon au style plus traditionnel, elle apportera une pointe de modernité.

IDÉE DÉCO N°9 : OPTER POUR UN MEUBLE DE RANGEMENT JAUNE PASTEL POUR UN EFFET STYLÉ

Rangement à tiroir jaune pastel (The Cool Republic), prix : 209 euros

Voici un objet de déco aux allures d'oeuvre d'art pour habiller une pièce de votre maison, comme votre bureau.

IDÉE DÉCO N°10 : CHOISIR UN TABOURET PASTEL POUR UNE SALLE À MANGER

Tabouret bas en acier noir, blanc, vert menthe, jaune frésia ou rouge (Sklum), prix : 36,95 euros

Cassez le côté froid d'un tabouret industriel en métal en optant pour la version colorée !

IDÉE DÉCO N°11 : METTRE DES TOUCHES DE COULEURS SUR LES MURS AVEC DES APPLIQUES PASTEL

Applique murale en verre bleu pastel (La Redoute), prix : 29,95 euros

Si vous avez peur de recouvrir un mur avec de la peinture pastel, vous pouvez l'habiller de couleur avec des appliques colorés, comme cette lampe murale bleue.

IDÉE DÉCO N°12 : OPTER POUR LE CONFORT (ET LE STYLE) AVEC UN POUF COULEUR LAVANDE

Pouf classique en velour côtelé (La Redoute), prix : 135,96 euros

Alliez le confort et le style avec un pouf en velour côtelé violet lavande.

IDÉE DÉCO N°13 : UNE TOUCHE DE PASTEL AVEC UN VASE

Vase en céramique (La Redoute), prix : 19,99 euros

Pour mettre en valeur vos bouquet de fleurs, optez pour un vase vert !

IDÉE DÉCO N°14 : OPTER POUR UN TRANSAT PASTEL POUR EMBELLIR LE JARDIN

Bain de soleil en aluminium et textilène jaune, vert kaki, rouge brique ou bleu nuit (Habitat), prix : 299 euros

Sur une pelouse verte, un bain de soleil jaune ou rouge brique viendra parfaitement habiller le jardin. Et, l'été, vous ne pourrez plus le quitter.

IDÉE DÉCO N°15 : ILLUMINER LA TERRASSE OU LE JARDIN AVEC DES CHAISES COULEURS PASTEL

Chaise d'extérieur en polypropylène orange clair, blanc, gris clair, rouge cramoisi, vert herbe ou jaune citron (The Masie), prix : 104,95 euros

Pour un extérieur bohème chic, des chaises pastel sont idéales. Ajoutez une guirlande lumineuses et vous aurez le décor parfait pour vos soirées d'été dans le jardin.