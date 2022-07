Décoration : quelle couleur choisir pour chaque pièce de la maison ?

Dans cet article consacré à la décoration de votre maison, découvrez toutes les tendances en matière de déco et les couleurs intemporelles qui subliment toutes les pièces de la maison.

Une dispute avec votre conjoint pour choisir la couleur du salon ou de la chambre parentale, ça vous est déjà arrivé ? Rassurez-vous, cela arrive à beaucoup de couples qui rénovent leur maison ou appartement. On connaît bien l'adage : «Des goûts et des couleurs on ne discute pas». Il n'empêche que certaines couleurs s'accordent plus dans telle ou telle pièce. Astuces déco, conseils pour lier les couleurs entre elles, on répond à toutes vos questions. La colorimétrie n'aura plus de secret pour vous !

Quelles couleurs pour peindre une chambre ?

Quelles couleurs peindre sur les murs de votre chambre ? Crédit : IStock

Saviez-vous que la couleur des murs de votre chambre pouvait jouer sur la qualité de votre sommeil ? Oui, oui ! Certaines couleurs favorisent l'endormissement. Par exemple, le bleu, le mauve, le rose ou le vert clair ont un effet positif sur vous. Si vous allez repeindre votre chambre, optez pour des couleurs claires, pastel et naturelles. En effet, les couleurs claires vont vous apaiser et vous faire sentir bien dans cette chambre.

Le taupe

Le taupe est une couleur tendance qui met en valeur votre chambre ? Crédit : IStock

Le bleu nuit

Tombez dans les bras de Morphée avec cette belle couleur sur le mur de votre chambre. Crédit : IStock

Le vert sapin

Osez le vert foncé pour mettre en valeur le mur de votre chambre. Crédit : IStock

Le beige

Pour une ambiance cosy, n'hésitez pas à peindre vos murs en beige. Crédit : IStock

Le terracotta

Cette couleur donnera de la chaleur à votre chambre. Crédit : Huisje op het Plein Interieur via Pinterest

Le rose poudré

Associée au gris, cette couleur donne une ambiance moderne et chic à la pièce. Crédit : IStock

Le mauve

Pour rehausser l'intérieur de votre chambre, le mauve est une très bonne idée ! Crédit : CIL Paint via Pinterest

Le vert d’eau

Vous n'avez pas d'idées de couleur pour peindre votre chambre ? Osez le vert d'eau ! Crédit : Mise en scène interior design / moodboard via Pinterest

Le blanc

Pour un intérieur épuré, le blanc reste un intemporel. Crédit : IStock

Le jaune moutarde

Très tendance, le jaune moutarde se marie avec des teintes chaudes. Crédit : Celinecnart via Pinterest

Maintenant que vous connaissez les couleurs idéales pour sublimer une chambre, sachez que les couleurs criardes sont à bannir dans une chambre parentale ou pour enfants. En effet, peindre les murs avec des couleurs trop colorées risque de perturber votre sommeil. Alors évitez le rouge, le orange, le jaune ou toutes autres couleurs flashy.

Quelles couleurs pour peindre la cuisine ?

Pour une déco parfaite, mixez les matériaux. Crédit : IStock

La cuisine est sans doute la pièce de la maison qui permet le plus de possibilités en termes de déco. C'est l'une des pièces d'une maison qui a le plus de meubles et d'aménagements. Quand on rénove une cuisine, le défi est de mixer avec goût les couleurs et les textures.

Le choix de la couleur des murs d’une cuisine est important. En seulement un coup de peinture vous pouvez agrandir une pièce. Jouez avec les couleurs et les matériaux pour donner du cachet à la pièce.

Inutile de rappeler que la cuisine est la pièce de partage par excellence. On y cuisine de bons petits plats pour toute la famille. Parfois on y passe plusieurs heures dans la journée, alors on a envie de s’y sentir bien. C'est pour cela que la décoration de cette pièce et la peinture choisie pour les murs sont primordiales.

Apprenez à marier les couleurs, les matériaux et les aménagements d'une cuisine !

Le kaki

Sur le mobilier ou sur un mur, le kaki rehausse le charme de votre cuisine. Crédit : IStock

Le beige

Les teintes beiges donnent une ambiance particulière à cette cuisine. Crédit : IStock

Le gris

Aucune idée de peinture ? Le gris est votre meilleur ami ! Crédit : IStock

Le noir

Très moderne, le noir rend votre cuisine très tendance. Crédit : IStock

Le blanc

Faites le choix de peindre votre cuisine en blanc et gagnez de l'espace. Crédit : IStock

Le total look

Voilà un total look osé, plafond, murs et mobiliers sont de la même couleur ! Crédit : IStock

En décoration, vous pouvez jouer sur les matériaux au mur. Bois effet parquet, carrelage ou brique, il y a beaucoup de techniques pour apporter une touche d'originalité à la cuisine. Notez aussi qu'appliquer du carrelage sur un mur de la cuisine sera plus simple à nettoyer.

L'effet parquet (bois)

Apportez une touche d'originalité et de lumière à votre cuisine en utilisant du bois. Crédit : IStock

L'effet brique

Un pan de mur recouvert de brique ? Une touche de charme assurée ! Crédit : IStock

Le carrelage

Parmi nos idées de mise en valeur de la cuisine, jouez sur les tons et les matières. Crédit : IStock

Quelles couleurs pour peindre le salon ?

Après la chambre, le salon est la pièce à vivre où l'on passe le plus de temps. Dans cette pièce, on reçoit nos invités, on partage des moments de vie, on se détend ou on joue. Il est alors important de peindre un mur ou plusieurs d'une couleur qui nous ressemble. Pour aménager un salon, les couleurs pastel sont intemporelles. Le taupe, le mauve, le rose poudré ou le vert d'eau apporteront une touche de couleur tout en se faisant discret.

N'hésitez pas à peindre un mur de couleur et laissez les autres murs blancs. Aménagez votre salon avec des pièces de décoration fortes comme un canapé, un meuble télé ou un tapis coloré.

Découvrez toutes les couleurs parfaites pour un salon !

Le vert d’eau

En peignant un pan de mur, votre canapé sera mis en valeur. Crédit : IStock

Le beige

Le beige est une teinte claire qui apporte une touche de réconfort à la pièce. Crédit : IStock

Le taupe

Avec ce pan de mur taupe, le canapé vert est vraiment mis en valeur ! Crédit : IStock

Le gris

Le mobilier se fond parfaitement dans la déco de ce salon. Crédit : IStock

Le terracotta

Avec la couleur terracotta, les boiseries sont mises en valeur. Crédit : IStock

N'ayez pas peur de mettre de la couleur dans votre salon. Même si les teintes claires et épurées sont tendance, la couleur est aussi autorisée (heureusement, la vie est plus belle en couleurs ! ) Associées à une déco moderne et tendance, toutes les couleurs sont possibles dans un salon.

Le bleu

Vous n'avez pas d'idées de déco ? Le bleu peut sublimer votre salon. Crédit : IStock

Le violet

Vous hésitez à repeindre votre salon en violet ? Cette photo devrait vous convaincre. Crédit : IStock

Le rouge

Vous êtes fan de rouge ? Cette couleur apportera une touche de peps dans votre salon. Crédit : IStock

Quelles couleurs pour peindre la salle de bain ?

Zen… La salle de bain est une pièce propice au bien être et au repos. Si vous vous sentez à l'aise dans une pièce bien décorée, vous serez détendu. Pour des raisons esthétiques et pratiques (plus simple à nettoyer), il est préférable de peindre la salle de bain dans des teintes claires. Le blanc, le beige, le gris clair ou le taupe sont des couleurs idéales.

Le blanc (effet marbre)

La peinture blanche apporte de la lumière à toutes les pièces. Crédit : IStock

Le taupe

Sur le mobilier ou sur un pan de mur, la peinture taupe sublime une salle de bain. Crédit : IStock

L'effet bois

En déco, les boiseries sont très prisées dans les salles de bain. Crédit : IStock

Qui a dit que l’on ne pouvait pas mettre de la couleur dans une salle de bain ?

Le duo vert et rose

Une teinte de vert pastel associée au rose, voilà un beau mélange de couleurs pour une salle de bain. Crédit : IStock

Le vert foncé

Le vert foncé contraste avec le blanc du mobilier de salle de bain. Crédit : IStock

Le motif marron et bleu

Si vous rénovez votre salle de bain, n'hésitez pas à apporter des motifs. Crédit : IStock

S'il y a bien une chose à éviter dans une salle de bain c'est le total look bleu…