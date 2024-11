Voici la tiny house la plus luxueuse au monde et son prix est incroyable

Coup de projecteur sur la tiny house la plus luxueuse au monde, commercialisée par une société estonienne.

Sur le marché des tiny house, on trouve vraiment de tout, y compris des produits destinés aux clients les plus fortunés. Surprenant, n'est-ce pas ?

Aussi incroyable que cela puisse paraître, il existe en effet des modèles qui ciblent une clientèle aisée, plutôt habituée aux grands espaces. Une entreprise estonienne, spécialisée dans le domaine, a ainsi misé sur ce créneau et se vante aujourd'hui de proposer la tiny house la plus luxueuse au monde.

Offrant des prestations incroyables, cette petite maison de luxe, qui promet une expérience unique, sera produite en quantité limitée.

Cette tiny house est la plus luxueuse au monde

Imaginée par les concepteurs de la société ÖÖD House, fondée en 2016 par les frères Jaak et Andreas Tiik, cette tiny house se démarque notamment par son revêtement doré. Elle doit d'ailleurs son nom (ÖÖD Golden House N.D.L.R) à cette singularité.

Autre particularité : ses parois réfléchissantes, couleur or, qui renvoient la lumière et offrent un effet miroir stupéfiant. Avec de tels murs, cette maison du futur se fond parfaitement dans son environnement.

« Nous avons voulu créer la tiny house la plus chère et la plus luxueuse. Dans cette catégorie, il n’existe pas d’équivalent haut de gamme, et nous avons toujours aimé sortir des sentiers battus » (Jaak et Andreas Tiik)

D'une superficie de 26 mètres carrés (avec terrasse extérieure), cette tiny house ne sera produite qu'à 79 unités. Un chiffre qui n'a pas été choisi au hasard puisqu'il s'agit d'une référence au numéro atomique de l'Or.

À l'intérieur, on y trouve un confort à la fois épuré et raffiné, comme on peut le voir sur les photo ci-dessous.

Crédit photo : ÖÖD House

Crédit photo : ÖÖD House

Crédit photo : ÖÖD House

Crédit photo : ÖÖD House

Crédit photo : ÖÖD House

Ce design chic et luxueux a été conçu en collaboration avec la société britannique de matériel et d’éclairage Buster & Punch.

Les premières unités seront fabriquées prochainement dans la ville de Houston (Texas) et seront vendues au prix de 250 000 dollars (soit 237 000 euros environ). Ce montant, qui peut paraître cher pour une tiny house, n'est finalement pas si excessif au regard des prestations.

Avec un tel tarif, nul doute que les rares modèles commercialisés partiront comme des petits pains.