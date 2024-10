À 64 ans, Yannick Noah papa pour la sixième fois avec sa très jeune compagne

Ce mardi 22 octobre, Yannick Noah, 64 ans, a annoncé sur Instagram qu’il était de nouveau papa, et ce pour la sixième fois. C’est son premier enfant avec sa nouvelle compagne Malika, 37 ans.

À 64 ans, Yannick Noah n’en a pas fini avec la paternité. Le chanteur vient d’annoncer une grande nouvelle à sa communauté Instagram. Ce mardi 22 octobre, il a publié une story où il annonce la venue au monde de son sixième enfant, le premier avec Malika, sa compagne âgée de 37 ans.

Sur la story, on peut voir un Yannick Noah heureux avec sa compagne avec plein d’émojis coeur, avec sa chanson “Love, Love, Love” en bande sonore. Les heureux parents sont dans une chambre d’hôpital en train de tenir leur petite fille, dont le prénom n’a pas été dévoilé. Cependant, si on observe les quelques lettres notées sur le tableau dans la pièce, il pourrait s’agir de Keelaani.

Crédit photo : Instagram / Yannick Noah

Yannick Noah avait annoncé sa nouvelle paternité sur RTL le 27 août dernier. Quelques jours avant, il venait d’apprendre que son premier fils, l’ancien basketteur Joakim Noah, 39 ans, allait devenir papa pour la première fois lui aussi. L’ancien vainqueur de Roland Garros est donc papa pour la sixième fois et va devenir grand-père pour la deuxième fois en l’espace de quelques semaines.

Yannick Noah a eu six enfants de quatre femmes différentes

Pour rappel, Yannick Noah reste le dernier vainqueur français du tournoi de Roland-Garros. C’était en 1983 et il n’était pas encore papa à l’époque. Depuis, il a eu le temps d’avoir six enfants et deux petits-enfants et aucun autre tennisman français n’a gagné le grand chelem parisien.

Yannick Noah vit aujourd’hui les joies de la paternité avec une quatrième femme. Il avait eu Joakim, né en 1985, et Yelena, née en 1987, avec la mannequin Cecilia Rhode. Ensuite, il s’est remarié avec le mannequin Heather Stewart-Whyte en 1995 avec laquelle il a deux filles nommées Eleejah, née en 1996, et Jenaye, née en 1997.

Crédit photo : Instagram / Yannick Noah

Après un divorce, il a retrouvé l’amour avec Isabelle Camus, productrice de télé, avec laquelle il a eu un fils nommé Joalukas en 2004. Ils sont restés ensemble pendant 17 ans avant de se séparer en 2020. Il a fallu attendre vingt ans pour voir Yannick Noah de nouveau papa, avec sa nouvelle compagne Malika, qu’il a rencontrée à l’automne 2022.

Contrairement aux anciennes compagnes de Yannick Noah, Malika est très discrète et inconnue du grand public. Selon Voici, elle serait la fille d’un haut diplomate africain qui travaille dans le domaine médical à Paris.