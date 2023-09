La vie du chanteur Renaud, 71 ans, chamboulée par une nouvelle inattendue

Âgé de 71 ans, Renaud va accueillir son troisième enfant avec sa nouvelle compagne Christine, surnommée Cerise.

À 71 ans, Renaud est l’heureux papa de deux enfants : Lolita, 43 ans et Malone, 17 ans. Le septuagénaire va bientôt agrandir sa famille puisque sa nouvelle compagne, Cerise, est enceinte. La nouvelle a été révélée ce week-end, alors que le chanteur se rendait au mariage de son ami Hugues Aufray.

Pour l’événement, Renaud était accompagné de Cerise qui affichait un beau ventre arrondi.

Renaud va être papa

En réalité, la compagne de Renaud répond au nom de Christine. Si elle est surnommée Cerise, c’est en référence à la première rencontre du couple.

“Elle me suit depuis trente ans, mais on s’est rencontré la première fois il y a six ans sur un plateau télé. Elle portrait des boucles d’oreilles avec des cerises, inoubliables ! C’est pour cela que je l’appelle Cerise. On s’est retrouvé le 12 mai 2022, le lendemain de mes 70 ans. Elle avait demandé mon contact pour m’offrir un cadeau”, a raconté l'artiste.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann)

Par la suite, les deux amoureux ont pris un café et se sont installés ensemble. Dans quelques mois, ils auront leur premier enfant, pour leur plus grand bonheur.