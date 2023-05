Âgée de 29 ans, la compagne d'Al Pacino, 83 ans, est enceinte de 8 mois

L’acteur Al Pacino va devenir papa pour la 4e fois. Sa compagne, de 54 ans sa cadette, serait enceinte de 8 mois.

Deux semaines après Robert de Niro, qui a annoncé la naissance de son septième enfant, c’est au tour d’un autre monstre sacré du cinéma d’être une nouvelle fois papa.

L’acteur Al Pacino, 83 ans, va en effet avoir son quatrième enfant, selon le site people TMZ.

Sa compagne Noor Alfalah serait enceinte de 8 mois.

Âgée de 29 ans, cette dernière, qui exerce le métier de productrice, s’apprête donc à devenir maman pour la première fois, un peu plus d’un an après l’officialisation de son couple avec l’inoubliable interprète de Scarface.

C’est en avril 2022 qu’est née la rumeur d’une romance entre Noor Alfalah et Al Pacino, suite à la divulgation de photos montrant les deux protagonistes dînant ensemble au restaurant.

Mais des sources bien informées affirment que les deux tourtereaux se fréquentaient déjà deux ans auparavant, après s’être rapprochés durant la crise sanitaire du Covid-19.

« Pacino et Noor ont commencé à se voir pendant la pandémie. Elle sort principalement avec des hommes plus âgés très riches… Elle est avec Al depuis un certain temps et ils s'entendent très bien », révèle ainsi TMZ, qui cite une source anonyme.

« L'écart d'âge ne semble pas être un problème, même s'il est plus âgé que son père (…) Elle évolue dans le monde riche de la jet-set, et elle vient d'une famille avec de l’argent », précise cette même source.

Noor Alfalla n’est autre que l’ex-petite amie de Mick Jagger, qu’elle a fréquenté de 2017 à 2018 alors qu’elle était âgée de 22 ans, quand le rockeur des Rolling Stones en avait 74. On lui prête également une relation avec le milliardaire Nicolas Berggruen.

Quant à Al Pacino, il est déjà père de 3 enfants, nés de ses deux précédentes unions avec Jan Tarrant et Beverly D'Angelo.