À combien s'élève la fortune d'Aya Nakamura ? On vous dévoile le montant hallucinant

Si l’argent reste un tabou en France, le salaire gagné par les célébrités attise la curiosité. Voici à combien s’élève la fortune d’Aya Nakamura.

À seulement 29 ans, Aya Nakamura est devenue une star internationale connue dans le monde entier ainsi que l’artiste française la plus écoutée à l’étranger puisqu’elle totalise 6 milliards d’écoutes sur les plateformes. Grâce à ses albums, ses concerts partout dans le monde et ses nombreuses collaborations, Aya Nakamura gagne beaucoup d’argent. Mais à combien s’élève sa fortune ?

Crédit photo : @ayanakamura_officiel / Instagram

L’argent gagné par les célébrités est une source de curiosité pour nombre d’entre nous. Si ces dernières restent généralement discrètes à ce sujet, il est possible d’estimer leur salaire. Voici quelques informations sur Aya Nakamura.

La fortune d’Aya Nakamura

Selon le site Public.fr, Aya Nakamura gagnerait 50 000 euros par mois uniquement grâce au visionnage de ses vidéos publiées sur YouTube. En plus de cela, il faut compter les cachets qu’elle gagne pendant ses tournées dans le monde entier. Selon Street Press, chaque représentation lui rapporterait 300 000 euros.

Crédit photo : @ayanakamura_officiel / Instagram

Mais les chansons d’Aya Nakamura ne sont pas les seules à lui rapporter de l’argent. Récemment, l’artiste a intégré le jury du concours “Nouvelle École” qui permet à des rappeurs amateurs de se faire connaître. Aux côtés de SDM et SCH, Aya Nakamura gagnerait jusqu’à 500 000 euros de salaire, selon les confidences d’une ancienne jurée.

À 29 ans, Aya Nakamura serait donc multimillionnaire et sa fortune globale s’élèverait à plus de 4 millions d’euros. En plus de faire de la musique, l’artiste est également mannequin et multiplie les collaborations rémunérées.