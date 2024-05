Met Gala 2024 : Aya Nakamura crée la surprise et fait sensation sur le tapis rouge

Cette année, trois Françaises étaient invitées au prestigieux Met Gala, qui s'est tenu ce lundi 6 mai à New York. Parmi elles, Aya Nakamura qui a fait sensation.

Le Met Gala de l’année 2024 a eu lieu ce lundi 6 mai au Metropolitan museum de New York. Pour l’occasion, seulement trois Françaises étaient invitées par la reine de la mode Anna Wintour.

Parmi elles, Aya Nakamura, qui a créé la surprise en arrivant sur le tapis rouge (qui était en réalité de couleur blanche pour l’occasion). À ses côtés se trouvaient Lena Mahfouf (Lena Situations) et l’actrice Isabelle Huppert.

Aya Nakamura au Met Gala

En arrivant au gala, Aya Nakamura s’est dite très honorée et fière d’avoir été invitée pour sa première participation. Pour l’événement, la chanteuse a fait appel au grand couturier français Balmain puisqu’elle portait une création d’Olivier Rousteing.

Sa robe scintillante et ornée de perles et de fleurs était parfaitement en accord avec le thème de la soirée, Garden of Times. En plus de cela, Aya Nakamura a montré un changement capillaire important puisqu’elle s’est présentée totalement blonde, sourcils compris.

OMGGG LADIES AND GENTLEMEN THE QUEEN OF FRANCE AYA NAKAMURA pic.twitter.com/rRvDJU33LX — NAKAMURA (@itsquentin) May 6, 2024

Cette invitation est une consécration pour l’artiste. La chanteuse francophone féminine la plus écoutée sur Spotify dans le monde entier est une véritable star internationale et connaît un succès grandissant bien au-delà des frontières françaises.

Un beau pied de nez à tous les détracteurs d'Aya Nakamura qui ne la trouvent pas légitime pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024.