JO 2024 : Aya Nakamura et Céline Dion payées 2,7 millions d'euros pour performer ?

On attendait Aya Nakamura, mais pas forcément Céline Dion. Pourtant, si on en croit une information du Canard Enchaîné, la chanteuse canadienne pourrait bien faire une apparition surprise à la cérémonie d’ouverture. Et pour avoir ces deux artistes, le budget pourrait être très conséquent.

Pour les Jeux Olympiques de Paris, le comité d’organisation voit les choses en grand, notamment pour la cérémonie d’ouverture. Quitte à faire un chèque mirobolant aux artistes qui viendront chanter et représenter la France. Depuis plusieurs mois, la présence d’Aya Nakamura a fait couler beaucoup d’encre, malheureusement récupérée par la classe politique.

Crédit photo : Instagram / ayanakamura_officiel

Malgré toutes les critiques, la chanteuse est toujours pressentie pour assurer le spectacle lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympique de Paris, où elle devrait chanter le répertoire d'Edith Piaf. Et il se pourrait bien qu’Aya Nakamura ne soit pas la seule artiste à performer puisque le nom de Céline Dion revient avec insistance dans des bruits de couloir.

Jamais hésitant à faire des révélations fracassantes, Le Canard Enchaîné pense savoir que la chanteuse canadienne sera bien de la partie. Ce serait alors son grand retour sur scène après des années d’absence, causée par sa maladie. En effet, Céline Dion est touchée par le syndrome de “l’homme raide”, une maladie rare affectant le système nerveux central et causant une rigidité progressive du tronc et des membres, associée à des spasmes.

Un chèque de 2,7 millions pour les deux stars ?

Récemment, dans une interview pour le magazine Vogue, Céline Dion évoquait son objectif de “revoir la tour Eiffel”, ce qui sous-entend qu’elle compte bien revenir à Paris. Alors pourquoi pas pour la cérémonie d’ouverture des JO ?

Crédit photo : Vogue

En tout cas, selon Le Canard Enchaîné, le comité d’organisation des JO de Paris 2024 compte bien y mettre le prix pour s’attacher les services des deux artistes : 2,7 millions d’euros ! On peut donc imaginer que chacune des deux artistes serait payée plus d'un million d'euros pour sa prestation ! Une somme faramineuse qui a de quoi choquer l’opinion publique et les médias, même si elle n'est pas officielle.

Selon Pierre Rondeau, économiste du sport, le budget pour la cérémonie d’ouverture s'élèverait autour des 350 à 500 millions d’euros. À titre de comparaison, la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Londres, en 2012, avait coûté 35 millions d’euros.