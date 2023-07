En larmes, Florent Pagny livre des mots touchants à ses fans pour son grand retour sur scène

Vendredi 30 juin, Florent Pagny a fait son grand retour sur scène, aux arènes de Nîmes. Avec émotion et en versant quelques larmes, le chanteur a retrouvé ses fans pour son plus grand bonheur.

Un an et demi après l’annonce de son cancer du poumon, Florent Pagny a fait son grand retour sur scène. Il s’est produit aux arènes de Nîmes ce vendredi 30 juin devant 10 000 spectateurs impatients de revoir ce pilier de la chanson française.

Florent Pagny aux Arènes de Nîmes hier soir pic.twitter.com/a4ZM9EdeHH — tournigand claude (@tatieclaude) July 1, 2023

Ce retour a provoqué une vive émotion, autant pour le chanteur que pour ses fans, ravis de revoir leur idole.

Le retour émouvant de Florent Pagny

Après avoir interprété un premier morceau, Florent Pagny s’est interrompu, bouleversé par l’émotion.

“Ça fait un drôle d’effet… C’est la reprise et vous êtes toujours là, merci, a lancé Florent Pagny, en larmes, à son public. Ça fait un an que je ne suis pas remonté sur une scène et que je ne vous ai pas retrouvé. J’ai reçu tellement de messages d’amour que je pense que c’est ça qui m’a fait passer l’histoire aussi bien.”

SMILE Apres un an et demi de pause pour soigner son #cancer des poumons, Florent #Pagny est remonté sur scène hier aux arènes de Nîmes… Et il n’a rien perdu de sa magnifique voix !pic.twitter.com/7m57c61gOE — Cerfia (@CerfiaFR) July 1, 2023

Pour son grand retour, l'ancien coach de The Voice a interprété une vingtaine de ses plus grands tubes. Les spectateurs ont profité d’une heure et demie de concert mêlant souvenirs, collaborations et démonstrations vocales. Malgré cette longue pause, Florent Pagny n’a rien perdu de son talent. Au contraire, sa voix est plus claire puisque le chanteur a arrêté de fumer.

Après quelques morceaux en solo, l'artiste a partagé la scène avec d'autres chanteurs car il a été rejoint par son amie Zazie. Avec la chanteuse, il a interprété un joli duo sur “Si tu veux m'essayer”. L'interprète a également tenu à rendre hommage à Johnny Hallyday en reprenant “Je te promets”. Puis, il a enchaîné avec des vieilles chansons mais aussi des morceaux de son dernier album.

Un premier concert réussi et riche en émotion qui signe le début d’une nouvelle tournée. L'artiste va participer à de nombreux festivals cet été avant de remplir les zéniths de France. En parallèle, il travaillerait sur un nouvel album composé de duos, pour le plus grand bonheur de son public.