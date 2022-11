« Je me sens de mieux en mieux » : atteint d'un cancer du poumon, Florent Pagny donne des nouvelles rassurantes sur son état de santé

Dans l’émission Taratata diffusée ce samedi 29 octobre, Florent Pagny a fait une apparition surprise pour donner de ses nouvelles. Optimiste, le chanteur affirme qu’il va de mieux en mieux et se projette pour 2023.

Le 25 janvier dernier, on apprenait que Florent Pagny était atteint d’un cancer du poumon. Le chanteur avait annoncé sa maladie sur son compte Instagram. Depuis, il continue d’utiliser ses réseaux sociaux pour donner de ses nouvelles.

À voir aussi

La dernière fois que Florent Pagny a communiqué avec ses fans, c’était le 14 août dernier, en publiant une photo de lui en vacances en mer Egée. Depuis la fin de l’été, aucune nouvelle du chanteur n'avait été dévoilée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Florent Pagny (@pagny_officiel)

C’était jusqu’à ce samedi 29 octobre, où Florent Pagny a fait une apparition surprise dans l’émission Taratata, diffusée sur France 2 et présentée par Nagui. Florent Pagny était invité lors d’un numéro spécial de l’émission consacré à la lutte contre le cancer.

« J’aurais bien aimé être avec vous pour une soirée comme celle-ci, pour soutenir et se mobiliser contre le cancer, surtout que je suis largement concerné maintenant, a ironisé Florent Pagny. Justement, je suis tellement concerné que je suis dans cette phase de remise en forme. »

Florent Pagny va de mieux en mieux

Sur la vidéo projetée dans l’émission, on a pu voir le chanteur depuis la Patagonie, où il vit depuis plusieurs années. Dans son message, Florent Pagny a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé. Il suit actuellement un programme de chimiothérapie qui semble porter ses fruits.

Crédit photo : France Télévisions

« Normalement, si tout va bien, l’année prochaine on se retrouvera enfin tous ensemble pour chanter et pour chercher des dons, puisque ce sont les dons individuels qui permettent le développement et la recherche. Et ça commence à porter ses fruits puisque, comme vous le voyez, je me sens de mieux en mieux. C’est que les programmes marchent de mieux en mieux », a déclaré Florent Pagny.

Au lendemain de la diffusion de Taratata, 270 000 euros ont été récoltés pour la lutte contre le cancer. L’apparition de Florent Pagny reste une bonne nouvelle pour les fans du chanteur, qui espèrent désormais le retrouver sur scène en 2023.