Aya Nakamura, Juliette Armanet, Philippe Katerine : quels artistes chanteront lors de la cérémonie d'ouverture des JO ?

Il ne reste plus que quelques heures avant le début de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris. Quels artistes monteront sur scène pour l’occasion ? On en sait un peu plus.

La tant attendue cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris commencera à 19h30 ce vendredi 26 juillet, sur la Seine. Le spectacle durera 3h45 et de nombreux artistes seront présents pour l’événement. À quelques heures du commencement, on en sait un peu plus sur les chanteurs qui seront présents pour l’occasion.

Cela fait des mois que son nom est sur toutes les lèvres : Aya Nakamura devrait bel et bien être présente lors de la cérémonie. Elle pourrait interpréter ses tubes planétaires comme “Pookie et Djadja”, mais aussi des reprises de Charles Aznavour, comme “La Bohème”. La chanteuse devrait se trouver sur le pont des Arts, accompagnée par la Garde Républicaine.

Crédit photo : @ayanakamura_officiel / Instagram

Quels artistes seront présents ?

La Marseillaise devrait être interprétée par Axelle Saint Cirel dans un lieu tenu secret pour le moment. Juliette Armanet devrait également être présente ainsi que Philippe Katerine, qui devrait se trouver sur la passerelle Debilly peu de temps avant la fin du spectacle sur la Seine. Le rappeur Rim’K devrait aussi être présent et Cerrone devrait interpréter son tube “Supernature”.

Crédit photo : @juliettearmanet / Instagram

Le spectacle commencera depuis une bouche de métro à la pointe de l’Île Saint-Louis où une star de la chanson, dont l’identité n’a pas encore été révélée, sera présente avec plusieurs danseurs. Le Chœur de l’Orchestre de Paris accompagnera les artistes à plusieurs endroits de la capitale.

Pour le moment, nous ne connaissons pas le casting au complet et des surprises pourraient arriver. Qui sait, peut-être que Céline Dion et Lady Gaga monteront sur scène ? En effet, la star québecoise est bel et bien à Paris en ce moment et pourrait être présente lors de la cérémonie. Si des rumeurs affirment qu'elle interpréterait un morceau d'Edith Piaf, il se pourrait aussi qu'elle soit l'une des relayeuses de la flamme olympique ou qu'elle lise simplement un texte, en raison de la maladie qui affecte ses cordes vocales. Si la présence de Lady Gaga est également sur toutes les lèvres, aucune information officielle n'a été dévoilée. Il faudra donc faire preuve de patience avant de découvrir tous les secrets de la cérémonie.