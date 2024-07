Cette autre star de la chanson française approchée pour rejoindre Aya Nakamura et Céline Dion aux JO ?

Selon le magazine Entrevue, une célèbre chanteuse aurait été confirmée pour participer à la cérémonie d’ouverture. Un mystère qui reste pour le moment bien gardé !

À l’approche des Jeux Olympiques de Paris, les rumeurs et les bruits de couloir vont bon train sur le déroulé de la cérémonie d’ouverture. Prévue pour le vendredi 26 juillet, on sait seulement qu’elle marquera l’histoire de la compétition en étant la première à se dérouler hors d’un stade. En effet, la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques se déroulera sur la Seine, mythique fleuve parisien.

À part cela, le déroulement détaillé de l’événement est un secret bien gardé par une dizaine de personnes tout au plus. Ces derniers mois, les noms de certaines artistes francophones comme Aya Nakamura et Céline Dion ont été les plus réguliers dans les petites indiscrétions parvenues aux médias. Cependant, aucune des deux n’a jamais rien confirmé.

Crédit photo : Paris 2024 Olympics

Une ancienne candidate de la Nouvelle Star au programme ?

On sait en revanche qui ne sera pas de la partie puisque des artistes comme Matt Pokora et David Guetta ont déjà exprimé leur incompréhension et leur déception de ne pas avoir été sollicités pour performer à la cérémonie d'ouverture des JO 2024 ! De son côté, le magazine Entrevue pense connaître l’identité d’une des artistes qui se produiront durant l’événement.

Selon le magazine, qui s’appuie sur des documents confidentiels, Aya Nakamura et Céline Dion devraient bien être présentes pour assurer le show. Les deux chanteuses devraient être accompagnées par une troisième artiste, ex-talent de la Nouvelle Star : Yseult.

Crédit photo : Coadic Guirrec / Bestimage

Si l’information est vraie, on peut dire que l’effet de surprise voulu par les organisateurs tomberait à l’eau, et plus précisément dans celle de la Seine.