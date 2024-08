Booba détruit Cyril Hanouna et balance ses dossiers compromettants sur les réseaux sociaux

Jamais le dernier pour attaquer ses ennemis sur X, Booba s’en est pris à coeur joie pour rappeler comment Cyril Hanouna avait percé dans le monde de la télévision.

Il n’est peut-être plus à l’antenne pour le moment, mais on le retrouvera très bientôt, notamment chez Europe 1. En attendant, Cyril Hanouna profite de ses vacances pour être très actif sur le réseau social X, en s'en prenant à certains de ses ennemis. C’est le cas notamment du député Sébastien Delogu.

Tout a débuté avec un tweet de Cyril Hanouna qui mettait en avant les exploits de Teddy Riner aux Jeux Olympiques, en le qualifiant de “patron des patrons”. Sébastien Delogu a alors répondu au présentateur de TPMP en le qualifiant de “patron des racistes”.

Crédit photo : Capture d'écran X / cyril hanouna

Cette petite phrase a rapidement fait monter la tension entre les deux et Cyril Hanouna ne s’est pas privé de prendre son ton condescendant et moraliste :

“Je suis un humaniste, je l’ai prouvé de nombreuses fois, toi t’es juste un antisémite avéré. Et ça y’a pas de débat ! Arrête de tout salir et respecte les champions. T’est un petit pour moi, j’ai pas le temps pour parler avec toi. Réussis ta vie après tu jugeras les autres. Pour l’instant, t’es un zéro”.

Ce clash n’est évidemment pas passé inaperçu puisqu’un autre ennemi de Cyril Hanouna est venu s’en mêler. Le rappeur Booba, très critique envers l’animateur depuis plusieurs mois, en a profité pour régler ses comptes, lui reprochant de se qualifier d’humaniste. Il a tenu à rappeler les choses discutables que Cyril Hanouna a pu faire depuis le début de sa carrière :

“Le gars y pèse 7,5 millions en amende, il vient de faire sauter une chaîne de télévision toute entière, mis des centaines de gens au chômage, n’invitait que des gens d’extrême-droite (sauf moi). Il a débuté en mettant des mains au c** b*** à l’air soufflant des c*** canins et il lui parle de “réussis ta vie”. Aaaaah l’être humain vraiment”.