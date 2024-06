Chantal Goya, 82 ans, surprend la toile en dévoilant le très faible montant de sa retraite

Chantal Goya a dévoilé le montant de sa retraite et celui-ci en a surpris plus d'un.

C'est un secret de polichinelle, de nombreux retraités ont des difficultés à joindre les deux bouts en raison de revenus insuffisants, malgré toute une vie de labeur.

Plusieurs seniors se retrouvent en effet dans des situations financières délicates quand vient l'âge de la retraite, à tel point que certains reprennent un travail pour arrondir les fins de mois. Et personne n'est épargné, pas même certaines célébrités.

C'est notamment le cas de Chantal Goya qui a évoqué sa situation, sans toutefois s'en plaindre.

Crédit photo : Wikimedia Commons

Chantal Goya touche une faible retraite, mais ne s'en plaint pas

Invitée de l'émission « Chez Jordan » ce mercredi 26 juin 2024 sur C8, la chanteuse et actrice, âgée de 82 ans, a ainsi dévoilé le faible montant de sa retraite, en toute transparence. Un montant surprenant auquel ne s'attendait pas le présentateur Jordan de Luxe.

« Oh bah écoutez tout le monde le sait, les impôts payés, c'est passé à 600 et quelques euros. C'est déjà pas mal ! », a-t-elle ainsi révélé.

« Vous n'avez que 600 euros de retraite ? », s'est alors exclamé l'animateur.

« Bah si ! Pourquoi pas ? Bah moi je travaille en plus (...) c'est déjà mieux que rien (...) Nous à l'époque, on n'avait pas de feuilles de paie. On n'avait pas de choses comme ça, on était associés à la production. On n'avait pas de société non plus. Je savais que je travaillerais jusqu'à 110 ans, jusqu'à la fin », a rétorqué Chantal Goya, qui continue de faire des spectacles, avec plaisir.

« Je travaillerai toujours (...) ce n'est pas une question de choix, j'aime travailler, je me reposerai quand je serai là-haut », a-t-elle ajouté, tout en prenant soin de préciser qu'elle avait « tout ce qu'il faut » dans la vie.

Pour rappel, Chantal Goya habite une maison de maître dans l'Indre, avec son mari Jean-Jacques Debout. Elle avait d'ailleurs ouvert les portes de cette vaste demeure à nos confrères du Parisien en mai dernier.

Vous l'aurez compris, la situation de Chantal Goya n'est donc pas comparable à celles d'autres retraités dans le besoin, en dépit de sa petite retraite. C'est en substance ce qu'ont rappelé certains internautes qui ont tout de même fait part de leur surprise en découvrant le montant, pour le moins inattendu, de sa rente.