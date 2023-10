Envahie par les punaises de lit, Cristina Cordula est désespérée et appelle à l'aide

La célèbre animatrice des “Reines du shopping” a récemment publié une vidéo sur son compte Instagram où elle explique être en proie aux punaises de lit. Depuis juin, la reine de la mode a déjà procédé à sept opérations de désinfection.

Les punaises de lit sont un véritable fléau qui sévit en France depuis cet été et qui touche particulièrement l’Île-de-France, où la situation est critique. Ces insectes indésirables entrent dans nos logements, se glissent dans notre literie et nous piquent la nuit. Comme les punaises de lit se reproduisent rapidement, il est très difficile de s’en débarrasser une fois qu’elles ont élu domicile chez nous. Avec le temps, une vraie psychose s’est installée autour de ces insectes.

Il semblerait que les punaises de lit n’épargnent personne. Cristina Cordula, la célèbre animatrice des “Reines du shopping” sur M6, est confrontée à ce fléau. Désespérée, elle a publiée une vidéo sur son compte Instagram ce mercredi 25 octobre et a lancé un véritable appel à l’aide. En effet, son appartement est infesté par les punaises de lit depuis le mois de juin et malgré tous les traitements, Cristina Cordula n’arrive pas à s’en débarrasser.

“Je vous parle du fléau que je vis depuis juin ? Je ne sais plus quoi faire et je sais que je ne suis pas la seule… C’est tellement dur de vivre avec ça. Et vous ? Comment faites-vous avec cette calamité de punaises de lit ?” a-t-elle rédigé en légende de sa vidéo.

Cristina Cordula confrontée aux punaises de lit

Sur les images de la vidéo, on peut voir des chiens renifleurs présents dans l’appartement de la star de la mode. Déjà sept opérations de désinfection ont été menées dans le logement de l’animatrice dans le but d’éradiquer les nuisibles.

“Il [le chien] est mignon hein ? Il est venu voir s’il n’y a pas des punaises de lit chez moi parce que je suis dans une infestation depuis le mois de juin et je suis déjà dans ma septième désinfection, septième visite des chiens ! Je suis dépitée. J’ai dû jeter mon lit, j’ai dû congeler les deux canapés, mon tapis, mes coussins, j’ai acheté un nouveau lit. Il y avait tellement de punaises qu’elles se sont incrustées sur les plinthes de ma chambre. On a dû arracher les plinthes et quand le chien est revenu, elles avaient migré dans le nouveau lit que j’ai acheté”, a expliqué Cristina Cordula.

La situation est très angoissante pour l’animatrice qui a posté cette vidéo pour trouver des conseils auprès de sa communauté. Des images qui prouvent que les punaises de lit n’épargnent personne.