Ce piège anti-punaises de lit créé par un Français est redoutable pour se débarrasser de ces insectes gênants

C’est après avoir été victime d’une piqûre de punaise de lit que ce jeune ingénieur a eu l’idée de créer un piège, récompensé en mai dernier au concours Lépine.

Crédit photo : Ouest France

Louis Gérondeau, 32 ans, était ingénieur dans l’intelligence artificielle pour une entreprise parisienne lorsqu’il a décidé de changer de cap. L’élément déclencheur ? Une sale piqûre de punaise de lit en 2019.

« Un jour, je me suis fait piquer. Je n’ai pas compris au début, je pensais que c’était un moustique. Les punaises de lits, j’en avais jamais forcément entendu parler », confesse l’Angevin à nos confrères de Ouest France. S’en suit un long processus de six mois pour se débarrasser de ces nuisibles : congélation des draps et vêtements, traitement chimique, vaporisation, installation d’intercepteurs… jusqu’à la délivrance.

Le trentenaire décide alors de quitter sa boîte pour monter sa propre entreprise, comme il le rêvait. En 2021, naît ainsi BugSafe qui crée des pièges anti-punaises de lit.

Un piège 100% fabriqué en France

Crédit photo : Dzurag/ iStock

Louis Gérondeau indique que son piège anti-punaises de lit s’inspire d’un concept qui existe aux États-Unis : les intercepteurs. « On s’est inspiré de ce modèle en créant une coupelle qui se clipse en haut du pied de lit », explique l’Angevin. Les parois lisses des intercepteurs gardent piégées les punaises qui ne peuvent s’échapper de ces coupelles habituellement placées sous les pieds de lits outre -Altantique.

Le piège anti-punaises de lit de Louis et sa compagnie est entièrement fabriqué en France. Les pieds de lit sont fabriqués à Champigné (dans le Maine-et-Loire) par l’entreprise Margot. Tandis que la plasturgie est conçue à Nogent-le-Rotrou (dans l’Eure-et-Loire) par la société Natta.

Il faut compter entre 90 et 100 euros pour un pack entier qui vous protégera « sur le long terme ».

Alors que les punaises de lit font leur retour depuis les années 2000, ce piège made in France pourrait être la solution idéale. Preuve en est, il a obtenu la médaille d’argent au dernier concours Lépine.