En string doré, Afida Turner se lance dans un show endiablé, devant les usagers interloqués de la gare Montparnasse

Ce jeudi 22 juin, Afida Turner a surpris les usagers de la gare Montparnasse en livrant un show endiablé en tenue provocante et dorée.

Ce n’est pas encore la fin du monde mais on s’en rapproche ! Ce jeudi 22 juin, en début de soirée, la gare Montparnasse a été le théâtre d’un spectacle assez inattendu.

Crédit photo : C8

Pour promouvoir son spectacle “Abracafida ! Le Afida Turner Show” au théâtre Trévise, Afida Turner s’est pointé dans la gare parisienne pour donner un aperçu de sa performance scénique.

Devant les caméras de TPMP, qui retransmettait l’événement en direct avec l’envoyé spécial Dylan, Afida Turner a livré un show assez burlesque en plein de milieu de la gare Montparnasse, sous le regard médusé des usagers qui n’en croyaient pas leurs yeux. Elle a également publié la vidéo de sa prestation sur son compte Instagram.

On vous conseille de lire l’article jusqu’au bout avant d’être ébloui (pour ne pas dire aveuglé) par le show en question.

Une performance hors du temps

On y voit l’artiste sulfureuse chanter et danser en body couleur doré, accompagnée de danseuses. Elle interprète son tube “Etienne”, ambiançant au passage l’envoyé spécial de TPMP, laissant bouche bée les chroniqueurs face à un Cyril Hanouna hilare.

Forcément, sa prestation a fait le bonheur des internautes pour le pire et pour le meilleur, entre moqueries bien acérées et admiration pour son courage d’assumer qui elle est. Ça donne envie d’acheter une place pour son spectacle, ou pour le premier TGV s’éloignant le plus loin possible de Paris.