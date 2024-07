«Il y a toujours un truc» : Florent Pagny dévoile un nouveau symptôme inquiétant de son cancer

Après des mois de silence, Florent Pagny a donné des nouvelles sur son état de santé. Atteint d’un cancer du poumon depuis deux ans, il est victime d’un nouveau symptôme.

En janvier 2022, Florent Pagny annonçait sur son compte Instagram qu’il était atteint d’un cancer du poumon. Il a suivi un premier traitement qui a été bénéfique avant de faire une rechute en mars 2023. Depuis, le chanteur reste discret sur son état de santé, malgré quelques apparitions publiques.

En mai dernier, Florent Pagny est monté sur la scène de l’Olympia et à la fin du mois, il évoquait un potentiel retour sur scène. Bien que le chanteur soit plein d’espoir, il est cependant confronté à un nouveau problème de santé qui pourrait l’empêcher de réaliser ses projets.

Crédit photo : @pagny_officiel / Instagram

Un problème de vision

Après des mois de silence, Florent Pagny a donné de ses nouvelles ce jeudi 25 juillet dans le podcast “Contre-addictions” de Rose. Dans une longue discussion, il a abordé sa chimiothérapie, sa consommation de cannabis pour lutter contre les effets secondaires, ainsi qu’un nouveau problème de santé qui semble l’inquiéter. En effet, le chanteur serait atteint d’un problème de vue particulièrement gênant.

“Tout à l’heure, je sors, j’ai un point au milieu de ma vue. Et j’ai déjà entendu dire : “Attention à ce truc-là, il faut faire gaffe” mais je sais plus pourquoi. D’un seul coup, je regarde trois numéros et celui du milieu, je ne le vois pas. J’ai passé la matinée au volant avec ce phénomène en me disant : “Il faut que j’appelle mon oncologue.” T’en peux plus, il y a toujours un truc”, a confié Florent Pagny.

Crédit photo : @pagny_officiel / Instagram

Malgré ses problèmes de santé, Florent Pagny a tenu à rassurer ses fans : il ne lui reste plus qu'un an et demi de contrôles et de check-up médicaux. L’objectif : être présent à la tournée des 60 ans en 2026.