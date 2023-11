Florent Pagny annonce en direct la meilleure des nouvelles à ses fans à propos de son cancer

Jeudi 16 novembre, Florent Pagny était l’invité du journal de 20h sur TF1. Sur le plateau, l’artiste a affirmé qu’il avait terminé son traitement contre son cancer du poumon.

Début 2022, Florent Pagny a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il était atteint d’un cancer du poumon inopérable. Après plusieurs rechutes, l’artiste a finalement terminé son traitement ce jeudi 16 novembre, d’après une annonce faite sur le plateau du journal de 20h, sur TF1.

“Aujourd’hui, je vais très bien, a-t-il déclaré. J’ai fait tous mes examens aujourd’hui après mon dernier traitement, j’ai fini mes rayons cet après-midi. Tout s’est très bien passé et les résultats sont tops.”

Florent Pagny est en rémission

Si le chanteur est confiant, il ne veut pas crier victoire trop vite, ayant déjà été confronté à deux rechutes. En février 2023, Florent Pagny pensait être guéri et était retourné vivre en Argentine. Cependant, son cancer est revenu et il a été contraint de revenir en France pour commencer un nouveau traitement de chimiothérapie.

#LE20H pic.twitter.com/bdpJKP8U0X — TF1Info (@TF1Info) November 16, 2023

Aujourd’hui, il espère en avoir fini avec la maladie et souhaite se ressourcer.

“Pour la troisième fois, la maladie disparaît mais je fais attention parce qu’elle est réapparue trois fois aussi. Il ne faut pas crier victoire trop tôt. Maintenant, on rentre dans le contrôle. Je vais pouvoir retourner vivre un peu normalement et comme j’aime. Je vais repartir dans mes mes contrées lointaines. Je vais foutre la paix un peu à tout le monde, je vais aller me ressourcer et retrouver de l’inspiration pour pouvoir redevenir créatif”, a-t-il annoncé.

Rendez-vous en 2026

En plus de parler de sa maladie, Florent Pagny est revenu sur la série de concerts qu’il a menée cet été. Pendant ses représentations, il confie avoir reçu un énorme soutien de la part du public.

“J’étais habitué à des jauges de 12 000, 15 000 personnes, et je me suis retrouvé avec 25 000, 30 000 personnes, a-t-il déclaré. C’était incroyable de vivre ça. J’étais habitué à quelque chose de plus modéré, et quelque chose est venu booster tout ça. C’est une de mes années les plus belles, paradoxalement, en ayant subi deux rechutes et deux traitements. Il y avait un parfait équilibre entre la gravité d’un côté et le succès de l’autre.”

Bien qu’il souhaite retourner en Argentine pour se ressourcer, Florent Pagny promet de donner de ses nouvelles. Il a notamment donné rendez-vous à ses fans en 2026, pour la tournée des 65 ans avec, il l’espère, un nouvel album.