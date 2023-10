Incognito, une star mondiale paie les courses des clients d'un supermarché en faisant croire qu'elle a gagné au Loto

En se rendant dans un supermarché de Californie, plusieurs clients ont vu leurs courses être payées par une femme généreuse. Cette dernière prétendait avoir gagné au Loto. En réalité, il s’agissait d’une star internationale passée incognito.

En Californie, les clients d’un supermarché ont eu une grande surprise en allant faire leurs courses. Alors qu’ils se dirigeaient vers la caisse, ils ont rencontré une femme qui leur a proposé de payer leurs courses, en affirmant qu’elle venait de gagner au Loto. Cette femme, qui disait répondre au nom de Cici, a réglé les courses de tous les clients du magasin.

Cependant, il ne s’agissait pas d’une gagnante du Loto. La femme généreuse n’était autre que Sia, la chanteuse mondialement connue. Bien qu’elle ait enregistré des titres planétaires, l’artiste se montre très discrète. Sur scène, elle porte souvent une perruque, un masque ou tout autre accessoire afin de dissimuler son visage, ainsi que des tenues extravagantes. Ainsi, il est très difficile de la reconnaître au naturel.

Sia passe incognito dans un magasin

C’est pour cette raison que tous les clients de ce supermarché n’ont pas reconnu Sia. Ils ont appris son identité uniquement lorsque la nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux.

Cet acte de générosité a été mis en valeur par de nombreux internautes qui ont tenu à commenter l’action de Sia. Sur les réseaux sociaux, on a pu lire : “Donc Sia a payé mes courses aujourd’hui. Merci beaucoup. Vous avez une âme et un coeur tellement beaux. Je suis désolée de le dire à tout le monde, une fois que je réalise qui vous êtes vraiment, mais cette bonté mérite d’être connue” , “J’adore le fait qu’elle ne l’ait pas fait pour avoir de la reconnaissance d’avoir été gentille, elle l’a juste fait pour être une superbe personne. Elle ne voulait pas que les gens sachent qui elle était” ou encore “Tout le monde n’a pas les moyens de faire cela mais chacun peut faire quelque chose de gentil pour une personne et cela permet de ressentir ce que cela fait d’aider quelqu’un. Clairement Sia connaît ce sentiment. C’est grâce à ce genre de personne que ce monde est plus agréable à vivre.”

La chanteuse ne s’est pas exprimée sur la raison pour laquelle elle a fait preuve de tant de générosité. Sans doute avait-elle simplement envie de faire plaisir à des inconnus.