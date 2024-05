Elle refuse que sa belle-sœur soit enceinte le jour de son mariage et sème la zizanie dans sa famille

Le frère d'une future mariée est tombé des nues lorsqu’il a appris l’étrange demande de sa sœur. Pensant avoir mal agi, il demande désormais ce qu'en pensent les internautes.

Sur le forum Reddit, un Américain de 28 ans a sollicité l'avis des autres utilisateurs, après avoir vécu une drôle d’histoire avec sa sœur aînée de 32 ans. Les faits remontent à l’année dernière. Le jeune homme, qui n’a pas dévoilé son nom, raconte ainsi que sa sœur Emma allait se marier en mars 2023. Cette dernière attendait cela depuis longtemps.

Son frère précise qu'Emma était « amère » lorsqu'elle a appris qu’il s'était fiancé avant elle. Jusque-là, rien de tout à fait anormal, les rivalités au sein des fratries sont courantes. Sauf que la suite a pris une autre proportion après que sa sœur a demandé à la femme de l’internaute, Kate, d’être sa demoiselle d’honneur.

« Ce week-end, alors qu'elle était chez notre mère, Emma parlait du fait que toutes ses amies avaient des enfants et qu'elle ne pouvait plus attendre. Je lui ai dit la même chose et je lui ai fait savoir que Kate et moi prévoyions de commencer à "essayer bientôt". Elle a alors dit : "attends, attends, j'espère que par bientôt, tu veux dire après mon mariage ?". Ce à quoi j'ai ri en pensant qu'elle plaisantait et j'ai dit "non, je veux dire bientôt, bientôt” ». Et c’est à ce moment-là que tout a dérapé.

Tiraillé entre plusieurs options

D’après l’internaute anonyme, sa sœur ne supportait pas cette idée. Elle gardait en travers de la gorge le fait que son jeune frère se marie avant elle. Alors voir débarquer sa belle-sœur enceinte à son mariage aurait été la goutte de trop : « la moindre des choses serait de ne pas être enceinte à son mariage », traduit son frère.

Ce dernier a tenté de calmer le jeu en indiquant qu’il ne saurait pas exactement quand sa femme tomberait enceinte et qu’il y avait alors une chance pour qu’elle ne le soit pas le jour du mariage de sa sœur.

« Emma était vraiment bouleversée et a dit qu'elle n'aurait pas demandé à Kate d'être demoiselle d'honneur si elle avait su. Je lui ai dit que j’étais sûr que Kate serait d'accord pour se retirer de la fête de mariage, que ce n'était pas grave, mais Emma est toujours en colère contre nous. Cela me semble un peu ridicule, mais mon amie m'a dit "tu as raison, c'est déraisonnable, mais je comprends ce que ressent Emma" », conclut l’internaute qui aimerait savoir s’il a bien agi.

Les utilisateurs de Reddit ont en grande partie pris position pour lui. Beaucoup soulignent qu'Emma en fait tout un plat et qu'elle agit comme un tyran. Un internaute dans le même cas a résumé ce genre de situation : « Un mariage ne signifie pas que vous devez mettre la vie des autres sur pause ».

D’autres ont en revanche suggéré qu’il patiente encore un peu pour mettre sa sœur à l’honneur. Quoi qu’il en soit, les avis sont partagés.