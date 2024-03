Patrick Bruel et Benjamin Biolay prennent la défense d'Aya Nakamura avant les JO 2024

Pressentie pour chanter Piaf lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024, Aya Nakamura est la cible de nombreuses critiques. Pour la défendre, Patrick Bruel et Benjamin Biolay n’ont pas hésité à intervenir.

Voici un sujet dont on ne finit pas de parler : la présence d’Aya Nakamura lors de la cérémonie d’ouverture des JO. En effet, Emmanuel Macron aurait demandé à la chanteuse d’être présente lors de l’événement pour chanter du Piaf. La raison ? L’artiste est très célèbre en France mais aussi à l’étranger puisqu’elle cumule 6 milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming. Sur Youtube, Aya Nakamura comptabilise 7,38 millions d’abonnés et 3 milliards de vues sur ses vidéos, ce qui fait d’elle la chanteuse française la plus populaire à l’étranger.

Cependant, la présence de la chanteuse aux JO est loin de faire l’unanimité. Depuis l’annonce de sa participation, les critiques fusent. De nombreux propos racistes ont été tenus et plusieurs personnes estiment qu’Aya Nakamura ne représente pas la France ou qu’elle ne “chante pas français” comme l’a affirmé Marion Maréchal Le Pen. Si certaines personnalités, comme Michel Sardou, n’ont pas soutenu la chanteuse, d’autres ont tenu à lui apporter leur soutien.

Crédit photo : @ayanakamura_officiel

“Un talent monstre”

C’est le cas de Benjamin Biolay, qui a souhaité réagir sur tous les propos racistes dont Aya Nakamura a été victime.

“J’ai entendu Sébastien Chenu (RN), qui est le vice-président de l’Assemblée nationale quand même, dire qu’il aurait préféré Lara Fabian, que j’aime beaucoup, mais elle est belgo-canadienne. Donc, vraiment, il a dit “Je suis raciste”. C’est malgré lui, je sais qu’il aurait voulu être plus malin que ça mais, en disant qu’il préférait Lara Fabian, que j’aime beaucoup mais qui n’est absolument pas française, à Aya, qui l’est, eh bien, fin du débat. Est-ce que c’est raciste ? Oui.”

Benjamin Biolaypic.twitter.com/XsXQomDyXa — fan aya nakamura base (@nakamura_base) March 13, 2024

En plus de cela, Benjamin Biolay a affirmé qu’Aya Nakamura était tout à fait placée pour chanter du Piaf.

“Cette jeune femme, qui a un talent monstre, c’est notre artiste la plus vendue à l’étranger, en français. Ce n’est pas rien ! Je pense qu’Aya Nakamura qui chante Piaf, ça peut être beau ! Ça peut être un truc incroyable parce qu’elle chante vraiment bien”, a-t-il conclu.

“Je serai ravi de l’entendre chanter Edith Piaf”

De son côté, Patrick Bruel a également pris la défense d’Aya Nakamura lors d’une interview accordée à BFMTV.

“En quoi elle ne représenterait pas la France ? Le problème de ce genre de débat, c’est que ça emmène le débat sur un mauvais terrain qu’on n’aimerait pas entendre. Je n’aimerais pas imaginer les raisons pour lesquelles il y a cette polémique. En tout cas moi, je serai ravi de l’entendre chanter Edith Piaf. En plus, elle sortira de sa zone de confort, ce sera un peu différent de ce qu’elle fait. Et je suis sûr qu’elle y prendra beaucoup de plaisir et nous aussi”, a-t-il affirmé.