Ils ont fui Paris pour échapper au chaos des Jeux Olympiques... mais le regrettent aujourd'hui

Avant le début des Jeux Olympiques de Paris 2024, de nombreux Parisiens avaient fait le choix de fuir la capitale pour ne pas se retrouver dans un enfer. Seulement voilà, en voyant la ferveur qui s’est saisie de la capitale, beaucoup regrettent de ne pas avoir participé à la fête.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont terminés ! En attendant les Jeux Paralympiques, qui se tiendront du 28 août au 8 septembre, la ville va retrouver son train-train quotidien et… ses habitants. En effet, quelques semaines avant le début du tournoi, de nombreux Parisiens ne cachaient par leur réticence à rester dans la capitale.

L’enfer de voir leur ville assiégée par des touristes de tous les horizons était trop présent dans leurs esprits. D’un côté, ils avaient l’envie de partir respirer au grand air et d’un autre côté, ils avaient aussi la possibilité de faire louer leur logement. Un choix payant au premier abord.

Crédit photo : iStock

Cependant, les Jeux Olympiques de Paris 2024 se sont avérés être une grande réussite. L’espace de deux semaines, Paris est devenu “the place to be” pour profiter d’un événement mondial, qui n’arrive certainement chez nous qu’une seule fois dans une vie. Portée par les exploits sportifs des athlètes français, qui ont battu leur record de médailles et de titres olympiques, la ville de Paris a été à la fête tout du long, loin de l’enfer qui était annoncé.

Les Parisiens conscients d’avoir raté un événement historique dans leur ville

En constatant que Paris s’était sublimée pour la tenue des Jeux Olympiques, de nombreux Parisiens qui ont fui la capitale ont amèrement regretté leur choix, comme le révèlent plusieurs témoignages dans la presse. Auprès de 20 minutes, Anne-Solène avoue s’être laissée influencer par l’ambiance pessimiste qui entourait les JO :

“Quand j’entendais Anne Hidalgo dire "ne partez pas", je ne la trouvais pas crédible mais en fait, elle avait totalement raison ! Certains médias faisaient beaucoup de JO bashing, notamment Quotidien que je regarde souvent. Il y a un tel lynchage de personnalités politiques en France que ça crée une ambiance pessimiste et négative. Je me suis fait influencer par cette ambiance et ça m’a fait rater quelque chose de génial”.

Crédit photo : iStock

Même son de cloche pour Camille dont la réticence lui a fait louper l’opportunité d’assister à la finale victorieuse de rugby à 7 :

“Comme je ne suis pas très sport, je me suis dit que je ne raterais rien mais je n’avais pas pris conscience de l’événement que ça allait être. Je reconnaissais les lieux des épreuves et j’ai trouvé fou d’avoir transformé Paris La Défense Arena en piscine ou d’avoir mis un terrain de volley au pied de la tour Eiffel. C’est à ce moment que je me suis dit que c’était une décision bête d’avoir quitté Paris alors que j’y habite”.

Paris dans une ambiance festive

Auprès du Huffington Post, une Parisienne avoue avoir craint l’enfer des Jeux Olympiques, entre métro bondé, embouteillages et tourisme de masse. Des craintes rapidement évaporées lorsqu’elle a vu l’ambiance à la télévision alors qu’elle était déjà partie :

“J’ai eu le déclic en voyant tous les athlètes arriver au village olympique. Avec le contenu qu’ils postent eux-mêmes sur les réseaux sociaux, tout le monde a envie de vivre ce qu’ils vivent : échanger des pins, rencontrer des stars du sport… Ensuite, il y a eu la cérémonie d’ouverture qui a montré les multiples faces de cette France multiculturelle et inclusive dans laquelle je me retrouve, et j’ai commencé à regretter de ne pas être là. En voyant les premières épreuves à distance, je me suis souvenue qu’avoir les Jeux Olympiques dans son pays, ça n’arrive que très peu de fois dans une vie.”

Crédit photo : iStock

Etudiante indienne en France vivant à Paris, Vasundhara a aussi fui la capitale à cause de l'atmosphère négative que véhiculait notamment la presse vis-à-vis des JO. Là encore, elle nourrit aujourd’hui beaucoup de regrets :

“Après avoir vu des amis et connaissances sur Instagram poster des vidéos de fan zones et des épreuves, j’ai commencé à regretter. J’ai même lu que contrairement à ce qu’on craignait, il n’était pas difficile de traverser la ville… Si j’avais essayé, j’aurais pu acheter des billets, ou au moins voir certaines compétitions gratuitement. Je crois que c’est un événement unique, l’occasion de ressentir une partie de l’Histoire, et je suis vraiment triste de la manquer”.

Beaucoup de regrets pour peu de souvenirs, c’est le lot des Parisiens ayant quitté la ville pendant les Jeux Olympiques. Pour eux, il sera certainement possible de se rattraper du 28 août au 8 septembre avec les Jeux Paralympiques, même si l’ambiance risque d’être beaucoup plus calme.