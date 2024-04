Kendji Girac blessé par balle : sa compagne interrogée par la police

Dans la nuit du 21 au 22 avril 2024, le chanteur Kendji Girac, a été blessé par balle. La police s’intéresse désormais à son entourage afin de comprendre les circonstances de cet accident.

Que s’est-il vraiment passé sur cette aire d'accueil de Biscarrosse, où étaient rassemblés des gens du voyage, une communauté dont Kendji Girac fait partie ? Pour rappel, on apprenait ce 22 avril 2024 que le chanteur français avait été blessé par balle à la poitrine suite à “un accident domestique” dans la nuit de dimanche à lundi. Alors que lorsque la police avait retrouvé sur les lieux le chanteur dans un état grave, son pronostic vital n’est actuellement plus engagé.



Crédit : Instagram

Les enquêteurs s’intéressent aux proches de l’artiste

Comme le rapporte BFMTV, le chanteur et coach de The Voice aurait d’ailleurs été interrogé par les enquêteurs. C’est ainsi que l’artiste aurait indiqué qu’il s’agissait d’un accident domestique après avoir acheté une arme dans une brocante la veille. Dans le cadre de l’enquête en cours, les professionnels chercheraient à rassembler les faits et à comprendre les circonstances de cet accident, pour le moins surprenant. Ainsi, les enquêteurs se sont intéressés aux proches de Kendji Girac, dont sa compagne, avec qui il a eu une petite fille prénommée Eva.

Crédit : Instagram

L’artiste a toujours été très discret sur sa vie privée et n’a jamais révélé avec qui il partageait sa vie. Selon RTL, les gendarmes auraient déjà auditionné les personnes qui se trouvaient sur l'aire d'accueil, lieu de l’accident, et auraient analysé les mains de Kendji ainsi que et celles de sa compagne. Leur objectif ? Détecter des potentiels résidus de tirs et confirmer ou non "la thèse de l'accident".

Pour l’instant, le mystère reste donc entier sur les circonstances de cet évènement. On espère que le chanteur se remettra vite sur pied. À suivre…