Cette candidate emblématique de The Voice de retour en tant que jury de la nouvelle émission «The Voice Come Back»

Elle avait marqué l'émission lors de sa participation il y a huit ans. Aujourd’hui, celle qui s’est depuis fait un nom dans la comédie et la musique revient en tant que juge dans une émission parallèle.

« Je n’attends que ça. C’est mon rêve », confiait il y a quelques jours Camille Lellouche au micro d’Eric Dussart dans l’émission On Refait la Télé, sur RTL. La chanteuse et comédienne faisait part de son envie d’intégrer « The Voice », l’émission qui l’a fait connaître au grand public, en tant que juge. C’est maintenant chose faite.

On apprend via nos confrères du Parisien que Camille Lellouche officiera en tant que nouvelle coach pour le télé crochet musical « The Voice Come Back ». Cette émission « offrira une seconde chance à 8 talents, aura ses propres règles et surtout son propre coach, explique TF1. Huit talents éliminés de la compétition principale vont être choisis par le coach pour intégrer une compétition parallèle ».

Un retour aux sources pour Camille Lellouche

C’est la demi-finaliste de 2015 qui aura la lourde tâche de faire sa propre sélection. La jeune femme « connaît bien l’importance de la seconde chance, l’ayant vécu elle-même dans l’aventure », poursuit la chaîne.

Crédit photo : AFP

Malgré son élimination aux portes de la finale, Camille Lellouche a par la suite connu un succès monstre dans la musique. En 2021, elle remporte une Victoire de la musique de la chanson originale de l’année pour « Mais je t’aime », en collaboration avec Grand Corps Malade. Le clip de la chanson a été visionné plus de 130 millions de fois sur Youtube.

C’est donc un retour aux sources qui s’annonce pour la chanteuse avec son entrée dans l’émission, côté fauteuil rouge cette fois-ci : « Elle sera présente en backstage dès les auditions à l’aveugle de The Voice pour sauver ses talents. Elle les coachera, les guidera tout au long de leur aventure, et, en fin de compte, décidera qui mérite de réintégrer The Voice », dévoile encore TF1. Pour l’instant, aucune date précise n’a été communiquée, mais la prochaine saison arrivera en 2024.